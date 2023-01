L’Argentin Alexis Mac Allister accueilli en héros par Brighton après sa victoire en Coupe du monde

Le milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers de Brighton et le personnel du club après ses exploits lors de la Coupe du monde au Qatar.

Mac Allister était l’un des joueurs exceptionnels de l’Argentine en route vers le trophée et le joueur de 24 ans est revenu à Brighton lundi après une longue pause après le triomphe de son pays.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Brighton, Mac Allister a été montré entrant sur le terrain d’entraînement, où tous ses coéquipiers et le personnel du club de la côte sud attendaient pour l’applaudir et l’embrasser un par un.

Le milieu de terrain portait sa médaille de vainqueur de la Coupe du monde et a ensuite énuméré une réplique du trophée et, ce faisant, une machine a projeté d’énormes quantités de ruban adhésif bleu et blanc dans les airs.

Nous souhaitons la bienvenue à notre vainqueur de la Coupe du monde !

Mac Allister s’est rendu disponible pour le match de mardi soir contre Everton à Goodison Park, mais le manager Roberto De Zerbi pourrait ne pas utiliser le milieu de terrain dans ce match.

Brighton est absent à Middlesbrough en FA Cup samedi, avant d’affronter Liverpool à l’Amex lors de son prochain match à domicile le 14 janvier, lorsque Mac Allister peut s’attendre à recevoir un accueil enthousiaste de la part des fans des Seagulls.