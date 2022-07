L’argent volé lors de cyberattaques représente un tiers du financement des missiles nord-coréens, selon un responsable américain

API/Gamma-Rapho via Getty Images

Un tiers du programme de missiles de la Corée du Nord est financé par les cyberattaques du pays.

Un responsable américain a déclaré que les cyberattaques sont un “principal moteur” des revenus de la Corée du Nord et sont devenues une préoccupation majeure.

Un rapport de l’ONU de 2022 indique que les pirates nord-coréens sont repartis avec plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaie lors de cyberattaques en 2021.

Des millions de dollars volés par des pirates informatiques nord-coréens lors de cyberattaques, une composante majeure des capacités de guerre asymétrique de la Corée du Nord, sont acheminés vers les programmes de développement de missiles illégaux du pays, selon des déclarations faites par un responsable de la Maison Blanche cette semaine.

Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison Blanche pour technologies cyber et émergentesa déclaré jeudi que les États-Unis estiment qu’un tiers du programme de missiles de la Corée du Nord est financé par de l’argent volé lors de cyberattaques.

“Étant donné que le cyber est un moteur de revenus si important, c’est quelque chose que nous devons aborder”, a déclaré Neuberger lors d’une conférence virtuelle organisée par le Centre pour une nouvelle sécurité américaine, un groupe de réflexion basé à Washington.

Neuberger a déclaré que les cybercapacités de la Corée du Nord sont une préoccupation majeure non seulement parce que les cyberattaques sont une source clé de revenus pour le pays, mais aussi parce qu’elles mènent des attaques destructrices et “innovent en permanence” dans la façon dont elles utilisent les cyberattaques.

Dans un rapport de 2022, Le comité 1718 du Conseil de sécurité de l’ONU – du nom de la résolution qui impose des sanctions à la Corée du Nord depuis 2006 – a écrit que les cyberattaques contre la crypto-monnaie restent une source de revenus essentielle pour le gouvernement nord-coréen. Le panel a cité un rapport d’une entreprise de cybersécurité Analyse en chaîne qui a montré que des “cyberacteurs” de la République populaire démocratique de Corée ont volé 400 millions de dollars en crypto-monnaie rien qu’en 2021.

La Corée du Nord, méfiante face aux menaces perçues pour la sécurité du régime par les États-Unis et leurs alliés, a investi massivement dans le développement d’un arsenal de missiles balistiques à courte, moyenne et longue portée, ainsi que d’ogives conventionnelles et nucléaires, parmi lesquelles autres capacités de combat.

Cette année, la Corée du Nord a effectué 31 essais de missiles, dont un revendications était son premier lancement ICBM réussi depuis 2017. En réponse, les États-Unis et la Corée du Sud ont mené lancements de missiles conjoints et participera à l’élargissement formation militaire conjointe impliquant des exercices sur le terrain plus tard cet été.