L’argent saoudien mal dépensé ne menace pas les clubs européens – chef de l’UEFA

Les clubs européens ne devraient pas avoir peur d’un exode de joueurs vers l’Arabie saoudite, a déclaré dimanche le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, suggérant que le pays faisait une erreur en investissant dans des stars en fin de carrière.

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont été payés des contrats record pour rejoindre des clubs saoudiens cette année, avec des offres similaires ont été faites à Lionel Messi et Luka Modric. Ils se sont combinés pour remporter tous les Ballon d’Or décernés depuis 2008 et tous sont âgés d’au moins 35 ans.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

D’autres joueurs devraient suivre après quatre grands clubs saoudiens ont été effectivement nationalisés ce mois-ci lors de sa prise de participation majoritaire par l’opération de richesse souveraine du Fonds d’investissement public présidée par le prince héritier Mohammad bin Salman.

Le diffuseur néerlandais NOS a demandé à Ceferin s’il avait peur d’un exode de joueurs et a répondu avec insistance : « Non, non, non. »

« Je pense que c’est principalement une erreur pour le football saoudien. Pourquoi est-ce un problème pour eux ? Parce qu’ils devraient investir dans des académies, ils devraient amener des entraîneurs et ils devraient développer leurs propres joueurs. »

« Le système d’achat des joueurs qui ont failli mettre fin à leur carrière n’est pas le système qui développe le football », a-t-il ajouté. « C’était une erreur similaire en Chine quand ils ont tous amené des joueurs en fin de carrière. »

Didier Drogba était la recrue vedette de la ligue chinoise en 2012 alors que des clubs y achetaient des attaquants basés en Europe comme Nicolas Anelka et Frédéric Kanoute. Cependant, la ligue chinoise et l’équipe nationale masculine ont fait peu de progrès au niveau international au cours des années qui ont suivi.

« Dites-moi un joueur qui est le meilleur, le plus âgé et qui commence sa carrière et est allé jouer en Arabie saoudite ? » Ceferin a demandé lors de l’interview en marge de la finale de la Ligue des Nations organisée aux Pays-Bas.

« Mais ce n’est pas qu’une question d’argent. Les joueurs veulent gagner les meilleures compétitions. Et la meilleure compétition est en Europe », a déclaré Ceferin.

On a demandé au président de l’UEFA si le football européen avait duré certaines de ses principales attractions, mais Ceferin a offert une perspective différente.

« Nous ne les avons pas perdus. Ils jouent toujours au football. À la fin de leur carrière, certains joueurs vont quelque part pour gagner de l’argent. »

Ceferin a déclaré que l’UEFA envisageait des règles pour imposer un plafond global au budget des salaires et des transferts pour les clubs qualifiés pour jouer dans les compétitions européennes.

« Parce que nous ne voulons pas que deux ou trois clubs aux ressources illimitées arrivent à un budget de 5 milliards d’euros ou 10 milliards d’euros », a-t-il déclaré. « Alors notre compétition n’est plus intéressante.

« Pratiquement tous les clubs, tous ceux avec qui j’ai parlé, sont d’accord avec cela », a déclaré Ceferin. « Nous sommes loin de toute décision, nous y réfléchissons. »

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

On ne sait pas comment l’UEFA peut introduire de telles règles dans les lois de l’Union européenne et les différents régimes fiscaux dans ses 55 fédérations membres. Les plafonds salariaux ont souvent été envisagés au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis que les responsables du football européen ont défini les règles du « fair-play financier » pour surveiller les revenus et les dépenses des clubs.

L’UEFA, sous la direction de Ceferin, a déjà évoqué l’idée d’organiser la finale de la Ligue des champions en dehors de l’Europe, bien qu’il ait déclaré que cette idée n’avait pas encore été avancée.

Les deux prochaines finales auront lieu à Londres et à Munich.

« Nous n’avons même pas discuté de quitter l’Europe et encore moins d’être concret comme en Arabie saoudite ou ailleurs », a déclaré Ceferin. « Pour l’avenir, je ne lui donne pas une grande chance que nous sortions. »