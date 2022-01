L’argent sale russe qui transite par Londres déstabilise l’Ukraine, prévient un député conservateur

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à la résidence Bocharov Ruchei le 29 septembre. Vladimir SmirnovTASS via Getty Images

Plus de 100 000 soldats russes sont à la frontière avec l’Ukraine, faisant craindre une invasion.

Le Royaume-Uni envisage d’augmenter sa présence militaire existante.

Un député de haut rang a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait pas « ignorer » les hostilités en raison de son rôle dans le blanchiment d’argent.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Le Royaume-Uni a le devoir de soutenir l’Ukraine face à une éventuelle invasion russe, car « l’argent sale » qui transite par Londres déstabilise l’Europe de l’Est, a déclaré un député conservateur.

Plus de 100 000 soldats russes sont actuellement massés à la frontière ukrainienne et on craint de plus en plus que le président russe Vladimir Poutine ne tente une invasion.

Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, est arrivé jeudi à Berlin pour tenter de gagner le soutien des sanctions contre la Russie et se rendra ensuite à Moscou. Mais il a dit à la BBC mercredi, il n’était « pas optimiste » qu’une invasion pourrait être arrêtée.

Le gouvernement britannique garde l’esprit ouvert quant à l’opportunité d’augmenter sa présence militaire, comprend Insider.

Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que le Royaume-Uni avait la responsabilité d’agir en raison du rôle de Londres dans le blanchiment d’argent mondial.

S’exprimant depuis Sarajevo, il a déclaré: « Une grande partie de l’argent sale qui cause malheureusement l’instabilité – tant ici en Bosnie qu’en Ukraine et bien sûr en Russie – transite par nos marchés à Londres.

« C’est un domaine qui a malheureusement beaucoup trop à voir avec nous et nous ne pouvons pas l’ignorer. »

Tom Tugendhat, député de Tonbridge, Edenbridge et Malling, le samedi 9 octobre 2021. Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Le comité de parlementaires britanniques de Tugendhat a depuis longtemps averti que Poutine avait été enhardi par l’inaction du Royaume-Uni pour lutter contre le blanchiment d’argent à Londres.

UNE Rapport de la commission des affaires étrangères de 2018 intitulé « Moscow’s Gold » a souligné que la meilleure façon de lutter contre l’agression russe était d’empêcher le Kremlin de blanchir illégalement de l’argent via le Royaume-Uni et ses terroristes à l’étranger.

Il a déclaré: « Fermer les yeux sur le rôle de Londres dans la dissimulation des produits de la corruption liée au Kremlin risque de signaler que le Royaume-Uni n’est pas sérieux quant à la confrontation à l’ensemble des mesures offensives du président Poutine. »

Tugendhat a annoncé en janvier que son comité réexaminerait l’influence du blanchiment de l’argent des oligarques russes par le biais de la ville de Londres – et pourquoi le gouvernement britannique ne faisait pas assez pour résoudre le problème.

Il dit au Guardian: « Nous devons à nouveau aborder la question de l’argent sale au Royaume-Uni. Nous regarderons davantage où va cet argent. Nous mettrons l’accent sur les territoires d’outre-mer. »

Un rapport publié cette semaine par l’American Center for Progress, un groupe de réflexion étroitement lié à l’administration Bidena déclaré cette semaine que le Royaume-Uni était devenu une « plaque tournante majeure pour les oligarques russes et leur richesse, Londres prenant le surnom de » Londongrad « .

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.