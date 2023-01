L’argent pousse sur l’arbre au trésor: la victime de l’inondation de Merritt gagne gros sur un billet de loterie à gratter

Cindy Petroczi de Merritt a gagné 125 000 dollars sur un billet à gratter et gagner de 10 $ Treasure Tree au Walmart local de la ville. (Relations avec les médias BCLC/contribution)

Une femme Merritt est plus riche de 125 000 $.

“J’ai décidé de m’offrir un billet et j’étais au magasin et j’ai pensé:” Putain, c’est vrai? “”

Cindy Petroczi s’est demandé après avoir gratté un billet Treasure Tree de 10 $ qu’elle avait acheté chez Walmart sur Crawford Avenue et découvert qu’elle avait gagné le jackpot du billet.

Elle a immédiatement appelé son mari après avoir découvert qu’elle avait gagné le gros lot.

“J’étais en larmes quand je l’ai appelé”, a déclaré Petroczi. « Je n’arrivais pas à y croire. Puis il m’a demandé si j’avais besoin d’être escorté jusqu’à chez moi.

Petroczi et sa famille ont été touchés par les inondations de Merritt et ont déclaré qu’une partie de l’argent ira à aider sa famille et à remplacer les objets perdus ainsi qu’à prendre des vacances.

“Je suis tellement reconnaissant et reconnaissant!”, A déclaré Petroczi. “Ce sera tellement bien après avoir perdu des choses dans l’inondation.”

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

LoterieMerrittOkanagan