L’argent post-divorce, combinant l’épargne avec un partenaire, et plus de questions sur les finances personnelles, a répondu

Sur l’argent est une nouvelle chronique mensuelle de conseils écrite par Nicole Dieker, une finances personnelles expert qui écrit sur l’argent depuis plus d’une décennie. Pour la chronique d’interview Money Talks de Vox, elle a écrit des histoires sur des couples qui courent petites entreprisesnaviguer relations différentes avec les dépensesgérer assurance santé, et plus. Si vous voulez des conseils sur les dépenses, l’épargne ou l’investissement – ou l’une des émotions compliquées qui peuvent survenir lorsque vous vous préparez à prendre de grandes décisions financières – vous pouvez posez votre question ici. Ici, nous répondons à deux questions posées par les lecteurs de Vox, qui ont été éditées et condensées.

Comment gérez-vous les revenus lorsque vous vous mariez tard dans la vie? Le combinez-vous ou gardez-vous les choses séparées ?

Lorsque mon partenaire et moi nous sommes installés ensemble, nous avons également créé un compte courant commun pour les dépenses communes du ménage. Cela nous a permis à tous les deux de contribuer aux coûts d’entretien de notre maison – les courses hebdomadaires, les factures mensuelles de services publics, le système de CVC amélioré dont notre technicien nous a assuré qu’il durerait 15 bonnes années – tout en conservant des comptes chèques séparés pour les types d’achats que nous préférerions faire sans consulter l’autre. (Il vient de commander une mangeoire à colibris en forme de double hélice. J’ai acheté une paire de boucles d’oreilles pendantes en céramique. Ce genre de choses.)

Lui et moi sommes tous les deux des travailleurs indépendants, et bien que nous ne gagnions pas le même montant d’argent à l’heure actuelle, nous contribuons tous les deux le même montant d’argent à notre compte commun. Je suis dans mes meilleures années de revenu, ce qui signifie qu’une grande partie de ce que je ne cotise pas à notre ménage va dans des comptes d’épargne à haut rendement et divers fonds de retraite. Il est un peu plus âgé, il a donc déjà accumulé ses économies au point de pouvoir se détendre sur le travail indépendant et commencer le processus de couverture des coûts quotidiens de la vie grâce à une gestion d’actifs à long terme. Nous avons parlé de faire des contributions proportionnelles, mais transférer la même somme d’argent sur le compte partagé chaque mois était mathématiquement plus logique.

Je me sentais aussi mieux émotionnellement, ce qui est le vrai but de mon récit de cette histoire. Nous avons traité nos revenus en en discutant – et nous continuons à avoir ce genre de discussions financières, y compris la budgétisation à court terme et les prévisions à plus long terme, au moins une fois par mois.

La façon dont vous et votre conjoint gérez les revenus peut sembler sensiblement la même, mais il ne s’agit pas vraiment de savoir si vous avez mis en place un arrangement qui correspond au nôtre. Il s’agit de savoir si vous avez le genre de conversations qui vous permettent de créer un partenariat financier qui vous convient à tous les deux. Cela signifie parler des choses difficiles, des contrats de mariage aux dernières volontés. Si vous avez des responsabilités financières envers des parents vieillissants ou des enfants qui grandissent, vous devrez également discuter de la façon dont vous gérerez les soins de fin de vie, les frais de scolarité, etc. – et décider si cet argent proviendra d’un compte familial partagé ou s’il s’agira de quelque chose que vous paierez à partir d’un compte personnel. Il est également utile de se familiariser avec toutes les lois de l’État concernant la propriété communautaire, car cela pourrait changer la façon dont vous et votre conjoint décidez de gérer vos biens communs.

Cela dit, je prédis qu’au fur et à mesure que vous et votre conjoint continuez à construire votre vie ensemble, vous commencerez à penser à presque tout ce que vous gagnez, dépensez et épargnez comme « à nous ». C’est une trajectoire naturelle, et une que j’ai vécue personnellement. Malgré mes folies occasionnelles sur les bijoux artisanaux et les livres à couverture rigide, presque tous mes actifs – y compris l’argent de mon compte courant personnel – sont destinés à soutenir la stabilité financière à long terme de notre foyer. Mon partenaire ressent la même chose, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles notre partenariat continue de fonctionner.

Je suis une femme nouvellement divorcée qui ne combine plus son revenu avec celui de son partenaire – et c’est accablant et embarrassant d’admettre que je ne sais pas comment gérer mon propre argent. Comment puis-je commencer à établir un budget, à épargner et à investir ?

Il existe toutes sortes de ressources pour vous aider à établir un budget, à économiser et à investir. Dans la plupart des cas, je conseillerais aux gens de créer un compte avec You Need a Budget ou de vérifier Ton argent ou ta vie hors de la bibliothèque publique. (En passant, je peux garantir à la fois l’application et le livre. Lorsque j’ai commencé à gérer mes finances personnelles, YNAB et YMOYL m’ont montré comment gagner plus d’argent, me désendetter et établir une stabilité financière à long terme.)

Cependant, je vais vous donner le même conseil que j’ai donné à l’auteur précédent. Il est temps d’avoir une série de conversations avec vous-même sur ce à quoi vous voulez que cette prochaine étape de votre vie ressemble – et comment vous pouvez utiliser votre revenu, vos actifs et vos compétences pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Votre première conversation pourrait commencer comme suit : « Je me sens gêné. Pourquoi est-ce que je me sens gêné ? Est-ce simplement parce que j’ai l’impression que j’aurais dû apprendre à gérer l’argent maintenant, ou suis-je également gêné parce qu’il y a eu des moments dans mon mariage où j’ai permis à mon ex-conjoint de prendre des décisions financières avec lesquelles je n’étais pas nécessairement d’accord ? »

Cela va être une conversation difficile, soit dit en passant. Procurez-vous un journal, procurez-vous une boîte de mouchoirs et envisagez de consulter un thérapeute si vous n’en avez pas déjà un. Plus vous en apprenez sur les raisons pour lesquelles vous vous sentez comme vous le faites et comment vos choix ont pu affecter votre situation actuelle, moins vous êtes susceptible de vous retrouver dans une situation similaire à l’avenir – et en ce moment, comprendre vos émotions autour de l’argent est encore plus important que de comprendre la budgétisation, l’épargne et l’investissement.

Cela dit, il est également important de s’assurer que ce processus ne vous expose pas au risque d’alourdir votre endettement. Lorsque vous commencez vos conversations difficiles avec vous-même, voyez si vous pouvez mettre en place un système simple qui vous permet de suivre vos achats et de prendre des décisions de base concernant les dépenses discrétionnaires. Je recommanderais une application de budgétisation pour cela, sauf que la plupart des applications de budgétisation vont vous pousser vers une planification financière à long terme et que vous faites toujours face à une urgence émotionnelle à court terme. Essayez plutôt un stylo et du papier. Notez tout ce que vous gagnez, notez tout ce que vous dépensez et faites le calcul. Au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur la destination de votre argent, commencez à vous demander si vous aimez où il va. Demandez-vous quels achats vous gênent et quels achats vous rendent heureux. Demandez-vous ce que cela fait d’épargner pour l’avenir, même si vous ne savez pas à quoi ressemblera cet avenir.

Vous êtes submergé par l’idée que vous devez résoudre tout ce problème financier, budgétiser-épargner-investir, chaque dollar allant au bon endroit en ce moment. Il faut environ un an à la plupart des gens pour comprendre comment créer le type de budget familial qui leur permet de prévoir avec précision leurs dépenses. Je surveille mes finances depuis que j’ai obtenu mon diplôme universitaire, et il m’a quand même fallu une décennie complète pour régler ma dette, ouvrir mes comptes d’épargne et de retraite et me préparer à investir en toute confiance.

Commencez donc par le stylo et le papier, le journal et les mouchoirs et les conversations honnêtes. Cela vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour faire votre prochain mouvement d’argent. Dans un mois, lisez Ton argent ou ta vie. Dans six mois, téléchargez YNAB.