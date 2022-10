L’argent peut-il acheter le bonheur ? L’expert décompose les croyances communes

L’argent peut être compliqué et il est facile de développer des sentiments négatifs à son sujet au milieu de l’inflation et de son effet sur le coût de la vie pour beaucoup.

Mais comme l’explique Robyn Thompson, experte en argent et conseillère en gestion de patrimoine privée basée à Toronto, il existe des moyens de créer et de cultiver une relation positive avec l’argent.

“Nous avons tous besoin d’argent, nous devons tous pouvoir garder les lumières allumées et profiter de notre vie, alors pensez-y différemment”, a-t-elle déclaré.

S’adressant à Your Morning de CTV jeudi, Thompson a brisé les «mythes de l’argent» courants et comment les Canadiens peuvent changer leur façon de penser autour d’eux.

“LE CRÉDIT EST MAUVAIS”

Thompson dit que le crédit n’est ni bon ni mauvais : cela dépend simplement de l’endroit où vous en êtes dans votre vie financière.

Alors qu’un bon crédit peut impliquer d’emprunter pour investir dans quelque chose qui prendra de la valeur, comme une maison ou une éducation, une créance irrécouvrable peut inclure l’achat de choses à crédit dont la valeur ne s’appréciera pas, comme un nouveau costume ou des chaussures, ou un voyage.

“Lorsque vous pensez au crédit, pensez-y dans le contexte de votre vie – est-ce que cela va vous être bénéfique ou vous aider ? – mais restez à l’écart des hauts [interest] cartes de crédit », a déclaré Thompson.

“Alors, comprenez simplement quel est l’avantage du crédit et ne restez pas coincé dans le cycle d’emprunt et d’emprunt et d’emprunt.”

“JE NE SUIS PAS BON POUR L’ARGENT”

Thompson dit que c’est une phrase qu’elle entend tout le temps.

Mais ce qui peut être bon pour une personne ne l’est pas nécessairement pour une autre, ajoute-t-elle.

“Arrêtez d’y penser du point de vue de ‘suis-je bon ou suis-je mauvais?’ Soyez simplement présent à ce que vous faites avec de l’argent”, a-t-elle déclaré.

“Vous pouvez investir, vous pouvez gagner de l’argent, simplement apprendre et savoir ce que vous devez faire.”

“L’ARGENT PEUT VOUS ACHETER LE BONHEUR”

Malgré cette croyance commune, Thompson dit que l’argent ne peut pas acheter le bonheur.

Ce qui compte vraiment, dit-elle, c’est de trouver un équilibre dans votre vie, notamment de prendre le temps de voir votre famille et vos amis au lieu de travailler constamment, et de mettre de côté suffisamment d’argent à utiliser en cas d’urgence ou à épargner et investir.

“Il s’agit vraiment de changer l’état d’esprit, de comprendre que l’argent ne peut pas acheter le bonheur, mais c’est le véhicule qui vous amènera à … les choses qui vous rendent heureux”, a déclaré Thompson.



Regardez l’intégralité de l’interview de Robyn Thompson en haut de l’article.