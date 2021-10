L’argent peut changer l’apparence : KRK fouille Mouni Roy et partage une photo de sa transformation au fil des ans | Nouvelles des gens

New Delhi: Mouni Roy est l’une des propriétés les plus en vogue de l’industrie du divertissement. L’actrice de ‘Naagin’ fait souvent la une des journaux avec les images époustouflantes qu’elle publie de temps en temps sur Internet. L’actrice, qui s’est fait un nom, est aussi une fashionista au sens propre du terme. Que ce soit son look de sari ou ses photos torrides en bikini, elle sait certainement comment et quand régler la température sur Internet.

Mouni a souvent été interrogée pour sa transformation massive au fil des ans. Les internautes ont exprimé leur point de vue sur ses publications si elle était passée sous le couteau pour obtenir le look souhaité. Et maintenant, le célèbre critique de cinéma autoproclamé Kamal R Khan s’est penché sur Mouni à propos de sa transformation à l’aide de chirurgies.

KRK a partagé un collage des transformations de Mouni au fil des ans et a écrit : « L’argent peut aussi changer le look. Voir ici, l’actrice #MouniRoy continue de changer de look. » Son message a laissé les utilisateurs discuter de la façon dont l’actrice aurait fait de gros efforts pour être belle et donc passer sous le couteau.

Voici quelques-uns des commentaires hilarants sur son message:

Il y a quelques années, lors de la projection spéciale du « Bharat » de Salman Khan, Mouni avait été impitoyablement trollée pour d’éventuelles chirurgies plastiques qu’elle aurait pu subir. L’actrice, qui a été vue dans une veste vert fluo sur une robe moulante noire, a été qualifiée de « plastique » et comparée à Rakhi Sawant et Michael Jackson. « Les chirurgies plastiques ont ruiné sa beauté », « Qu’est-il arrivé à ses lèvres ? », « La chirurgie a échoué », « Plastique » et « tante Botox » étaient quelques-uns des commentaires méchants que les trolls Instagram ont utilisés pour définir son look de la projection.

En parlant de son travail, Mouni a fait ses débuts à Bollywood avec le drame sportif « Gold » d’Akshay Kumar en 2018, et est ensuite apparue dans « Romeo Akbar Walter » et « Made in China ». Elle sera ensuite vue dans la star de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ‘Brahmastra’.