En mai 2018, le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a donné ce qu’il a décrit comme une réponse « très simple et franche » à une question de savoir si le succès sur le terrain faisait une différence dans la puissance de gain du club: t vraiment avoir un impact significatif sur ce que nous pouvons faire du côté commercial de l’entreprise. «

Le temps nous dira si l’affirmation de Woodward sur la puissance commerciale de United, en l’absence de succès, est vraie. United a annoncé la semaine dernière un nouvel accord de parrainage de maillots de cinq ans avec TeamViewer d’une valeur de 47 millions de livres sterling par an, selon des sources du club, mais l’accord est de 17 millions de livres sterling par an sur leur accord expirant avec Chevrolet, et selon un rapport de Bloomberg au week-end, TeamViewer semble avoir représenté une augmentation de 35 millions d’euros (30,02 millions de livres sterling) des dépenses marketing pour 2021, de sorte que seule la publication éventuelle des comptes du club révélera le chiffre exact payé à United.

Pourtant, revenons au football. Après tout, c’est ce que fait Manchester United. Deux jours après les commentaires de Woodward en 2018, United de Jose Mourinho a perdu la finale de la FA Cup contre Chelsea, et le club n’a pas failli remporter un trophée, ni même atteint une finale, au cours des trois années qui ont suivi, donc nous voyons certainement le les affirmations du vice-président exécutif sont testées au maximum.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a perdu 3-1 contre Leicester City en quart de finale de la FA Cup dimanche (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), Le seul espoir d’argent restant de United cette saison est la Ligue Europa, dans laquelle ils affronteront Grenade au cours des huit derniers mois le mois prochain avant une demi-finale potentielle contre l’Ajax ou la Roma. La Ligue Europa – la compétition conçue pour ces clubs pas assez bons pour se considérer comme faisant partie de l’élite européenne – était le dernier trophée remporté par United, l’équipe de Mourinho battant l’Ajax à Stockholm en 2017.

Vous devez remonter aux années 1980 pour la dernière fois que United est resté aussi longtemps sans remporter de trophée, lorsque le club a traversé une période stérile, marquée par des victoires en FA Cup en 1985 et 1990, mais un échec à remporter la Ligue Europa cette saison assurera cette sécheresse de cinq ans est égalée par l’équipe de Solskjaer, qui devrait attendre 2022 pour briser la séquence sans victoire.

Mais malgré tout ce qui précède, Solskjaer a affirmé la semaine dernière que gagner des compétitions de coupe n’est pas nécessairement un signe de progrès tangible.

« En championnat, vous voyez s’il y a des progrès. C’est toujours le pain et le beurre de la saison, que vous voyez à quel point vous êtes capable de faire face aux hauts et aux bas. Toute compétition de coupe peut vous donner un trophée, mais parfois c’est plus d’une chose d’ego d’autres managers et clubs pour finalement gagner quelque chose.

« Mais nous devons voir des progrès et si nous réussissons assez bien, les trophées finiront à nouveau au club. Ce n’est pas comme si un trophée disait que nous sommes de retour, non. Parfois, une compétition de coupe peut cacher le fait que vous êtes toujours. un peu de mal. «

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que gagner la coupe était « parfois plus une question d’ego de la part d’autres managers ». Oli SCARFF / POOL / AFP via Getty Images

Sur un point, Solskjaer a raison. Arsenal a remporté la FA Cup sous la direction de Mikel Arteta la saison dernière, mais les Gunners croupissent maintenant en neuvième position en Premier League et restent à des années-lumière de faire correspondre les anciennes équipes emblématiques du club, y compris les « Invincibles », qui ont remporté le Premier ministre 2003-04. Titre de la ligue sans perdre un match.

Mais les grands clubs, tels que United et Arsenal, se mesurent finalement en termes de trophées et Arsenal a soulevé sa 14e FA Cup en battant Chelsea en finale. C’était le quatrième triomphe du club en FA Cup en sept ans et a prolongé son record dans la compétition, donc même à un moment où Arsenal a eu du mal à concourir dans la ligue, ils ont au moins fait ce que les grands clubs font en remportant quelque chose.

Pour Arsenal, ces victoires en coupe n’ont pas servi de catalyseur pour un plus grand succès. De même, les victoires de United en Europa League et en Carabao Cup en 2017 n’ont pas réussi à déclencher un retour à la compétition pour le titre ou la Ligue des champions, mais elles ont au moins maintenu United dans la conversation en termes de grands clubs remportant réellement des trophées.

Le succès donne cependant aux joueurs, aux managers et aux clubs le goût de gagner, et c’est ce qui manque cruellement à United en ce moment. Leurs deux décennies de gloire sous Sir Alex Ferguson ont commencé par une victoire en FA Cup en 1990, tandis que les Chelsea de Mourinho ont lancé leur propre période de domination avec la Coupe de la Ligue en 2005. Quant à Manchester City, ils ont à peine arrêté de gagner depuis la levée de la FA Cup en 2011.

Le succès doit commencer quelque part, mais avec les commentaires de Woodward et Solskjaer, il est difficile de savoir précisément où se trouve cette ligne de départ à United. Est-il maintenant acceptable pour United de terminer dans le top quatre, de se qualifier pour la Ligue des champions et de profiter de courses dans les dernières étapes des coupes? Comparer les positions de la ligue, d’année en année, est une mesure incontestable des progrès, mais cela ne va pas remplir une salle des trophées.

Mais si le manager et le vice-président exécutif suggèrent que la prémisse de base de remporter des trophées n’est pas le principal critère de succès à Old Trafford, il ne devrait pas être surprenant que le message s’infiltre jusqu’aux joueurs et qu’ils échouent. en quarts de finale et en demi-finale, comme ils ont pris l’habitude de le faire sous Solskjaer.

L’entraîneur norvégien de United était l’un des favoris de Ferguson au cours de sa carrière de 11 ans à Old Trafford et Solskjaer a rarement caché le fait que bon nombre de ses principes ont été façonnés par son ancien patron. Mais Ferguson a toujours voulu gagner. Chaque trophée comptait.

« Gagner un trophée, c’est bien, je vous le dis », a dit un jour Ferguson. « Peu importe le trophée que ce soit, tu dois le prendre. »

D’autres clubs ont pris ce message à bord, mais il semble avoir été perdu à Manchester United.