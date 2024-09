« L’argent ne veut rien dire » : le millionnaire Dak Prescott rejette la valeur de 240 millions de dollars de sa fille MJ et les réactions inestimables

Dak Prescott est prêt à lancer un « alley-oop » à sa fille MJ, qui n’a que 6 mois. Mais ce n’est pas une question de basket-ball. Il s’agit de la préparer à la vie. Le QB a beaucoup changé depuis que sa fille est entrée dans sa vie. Alors que les gens voient la célébrité qui vient avec un contrat de 240 millions de dollars et le fait de porter un insigne des Cowboys de Dallas, Prescott regarde simplement la simplicité de la vie et la joie qu’elle apporte.

Le quarterback des Cowboys de Dallas était à Cleveland lorsqu’il a obtenu la prolongation de contrat générationnelle. La victoire 33-17 de la semaine 1 était douce, mais pas aussi douce que Dak assis avec son frère, Tad, et parlant de prendre soin de ses proches, en particulier de sa fille. La conversation avec son frère sur Je suis un athlète Le podcast a fait ressortir le côté doux de Prescott.

Tad lui a posé une question brûlante : «« Est-ce que quelque chose a changé pour vous au cours de l’année écoulée ? » Tad voulait savoir comment la vie de son frère avait changé depuis qu’il s’était préparé à la présence d’une fille. La réponse de Prescott ferait fondre votre cœur. Quand les gens disent : « L’argent ne veut rien dire » ils nourrissent probablement les sentiments de Prescott en tant que père, entre autres choses.

Crédits-@sarahjane sur Instagram

« Vous le faites pour votre famille, je l’ai toujours fait pour vous et j’ai continué à le faire », a déclaré Prescott. « Mais le fait de pouvoir voir ce visage quand je me réveille, de pouvoir la mettre au lit parfois, me permet de remettre les choses en perspective. L’argent ne veut rien dire quand on voit ce sourire. Il s’agit de mettre un sourire sur son visage, de la rendre heureuse. Au contraire, l’argent me permet simplement de lui laisser une richesse pour toute une génération. » Prescott a déclaré.

Le triple Pro Bowler a souligné à maintes reprises que quoi qu’il fasse, ce n’est pas par soif d’argent. Vous souvenez-vous de l’époque où les médias le harcelaient pour obtenir des nouvelles de son contrat ? « Je ne joue pas pour l’argent. Pour être honnête, je ne m’en suis jamais soucié. » C’est ce qu’il ressentait lorsqu’il disait qu’il le faisait par amour du jeu.

Mais revenons à la fille de Prescott, MJ, et explorons plus en détail à quoi ressemble la vie de Prescott avec ce nouveau paquet de joie dont il a été béni.

Dak Prescott : un père béni et chanceux

Le quarterback des Cowboys de Dallas et sa petite amie, Sarah Jane Ramos, ont accueilli MJ Rose le 29 février. Eh bien, bonne chance pour organiser son anniversaire, Dak Prescott ! Il a fait l’annonce peu de temps après dans un post Instagram sous-titré, « Bienvenue dans ce monde, ma petite fille, tu seras toujours aimée et protégée ! Nous sommes tellement AMOUREUX de toi. »

Crédits – sarahjane et_4dak sur Instagram

La photo montre Prescott et sa petite amie debout à côté d’un panneau sur lequel est écrit : « Margaret Jane Rose Prescott, 22 février 2024, 8 livres 10 onces », avec une jolie silhouette d’une cigogne à côté de la famille. Dak était là pour Sarah Jane quand elle était à l’hôpital. La photo de Dak regardant son adorable fille pourrait même faire fondre la personne la plus sévère.

Dans l’interview précédente, Prescott a mentionné comment MJ grandit et révèle sa personnalité chaque jour qui passe. Il ne faudra pas longtemps avant qu’elle puisse reconnaître son père en train de jouer au football à la télévision aux heures de grande écoute.