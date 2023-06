« L’argent n’a pas d’importance »: Son Heung-min sur les liens de transfert en Arabie saoudite ; Vise Sly Dig sur Ronaldo-Benzema

Les spéculations vont bon train sur le potentiel transfert estival de l’attaquant de Tottenham Hotspur Son Heung-min en Arabie saoudite. Selon les médias, Al-Ittihad, du côté de la Saudi Pro League, souhaite signer Son pour environ 63,62 millions de dollars. Un rapport publié par Reuters affirme que selon les médias britanniques, le club prépare un accord d’une valeur de 25 millions de livres par an pour l’international sud-coréen.

Son a maintenant ouvert son transfert potentiel. Son a dit que l’argent n’avait plus d’importance pour lui maintenant et que jouer dans sa ligue préférée était le plus important pour lui. « J’ai beaucoup de choses à faire en Premier League. L’argent n’a plus d’importance pour moi maintenant, et la fierté de jouer au football, de jouer dans ma ligue préférée est importante », a déclaré Son hier.

Fenêtre de transfert en direct 21 juin: Man City s’apprête à signer Chelsea Star, Al Nassr Sign Winger de Ronaldo; Neymar pousse pour le retour à Barcelone

Le message est apparemment apparu comme une fouille sournoise chez Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui ont rejoint la Saudi Pro League, alors qu’il y a une multitude de joueurs, dont N’Golo Kante, Ruben Neves, Hakim Ziyech, Eduard Mendy. et Kalidou Koulibaly entre autres qui sont sur le point de rejoindre des clubs saoudiens.

Après avoir représenté Tottenham Hotspur en 372 matchs, Son Heung-min a jusqu’à présent trouvé le fond du filet à 145 reprises. Lors de la dernière édition de la Premier League, le joueur de 30 ans a enregistré 10 buts et six passes décisives. Dans le circuit international, Son a marqué 37 buts après avoir pris part à 113 matchs.

Lors de sa prochaine sortie, Son devrait figurer dans le match d’ouverture de pré-saison de Tottenham Hotspur contre West Ham United en Australie. Le match contre les Hammers marquera également le premier match d’Ange Postecoglou en tant que manager de Tottenham Hotspur.

Son Heung-min fait partie de l’équipe de Tottenham Hotspur depuis 2015. Son contrat actuel avec l’équipe basée à Londres devrait expirer en 2025. L’attaquant aurait été prévu d’être signé par Al Ittihad avant la saison prochaine.

A LIRE AUSSI | Répartition du salaire de 55 millions de dollars de Lionel Messi: combien gagnera la star de l’Inter Miami après impôts?

Le club basé à Jeddah a déjà fait un travail remarquable en s’adjoignant les services des internationaux français Karim Benzema et N’Golo Kante. Après avoir débarqué Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, d’autres joueurs de Premier League comme Hakim Ziyech, Edouard Mendy et Pierre-Emerick Aubameyang sont également liés à la Saudi Pro League.

Lionel Messi était également sur le radar d’un club saoudien de la Pro League, mais l’attaquant argentin vainqueur de la Coupe du monde a finalement décidé de passer à la Major League Soccer (MLS). La saison prochaine, Messi sera vu sous le maillot de l’Inter Miami.

L’ancien attaquant de Barcelone gagnerait près de 55 millions de dollars par an. On apprend que Messi fera ses débuts à l’Inter Miami le mois prochain le 21 juillet.