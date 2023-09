Jordan Henderson a expliqué qu’il avait rejoint Al-Ettifaq en Arabie Saoudite pour des raisons footballistiques plutôt que pour l’offre d’incitations financières lucratives.

Quittant Liverpool en juillet plus tôt cet été, Henderson a retrouvé son manager Steven Gerrard – son ancien capitaine à Liverpool il y a dix ans – dans la Saudi Pro League.

En conversation avec L’Athlétisme, Henderson a décrit comment le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a clairement indiqué qu’il n’aurait pas autant d’opportunités de minutes au cours de la saison 2023/24 alors qu’il cherchait à remodeler le milieu de terrain. Voulant des minutes en équipe première, le joueur de 33 ans a souligné que Gerrard présentait un projet séduisant dans lequel ils pourraient construire un club à succès.

Henderson a rejoint Al-Ettifaq pour 12 millions de livres sterling (Crédit image : Al-Ettifaq)

« Stevie n’a jamais mentionné l’argent », a déclaré Henderson. L’Athlétisme. « Tout ce dont j’ai parlé à Stevie était le football et le projet.

« Et il a en fait dit qu’il ne voulait pas s’impliquer dans des questions d’argent. Il s’agissait de ce que nous pouvions faire ensemble pour réaliser quelque chose de spécial, construire un club et construire la ligue. »

Pour Henderson, déménager à Al-Ettifaq n’avait rien à voir avec l’argent. Il tient à souligner que les conversations tournaient principalement autour du football, même s’il reconnaît bien sûr que les propositions financières peuvent également inciter à un accord.

« Les gens verront ce club venir avec beaucoup d’argent et il partira simplement, ‘Ouais, j’y vais.’ Alors qu’en réalité, ce n’était tout simplement pas le cas », a déclaré Henderson. « Les gens peuvent me croire ou non, mais dans ma vie et ma carrière, l’argent n’a jamais été une motivation. Jamais.

» Ne vous méprenez pas, lorsque vous déménagez, l’accord commercial doit être serré. Vous devez avoir des finances, vous devez vous sentir désiré, vous devez vous sentir valorisé. Et l’argent en fait partie. Mais c’était » » Ce n’est pas la seule raison. Et ces possibilités sont apparues avant même que l’argent ne soit mentionné. «

Depuis qu’il a rejoint Al-Ettifaq, Henderson a été capitaine de l’équipe lors de quatre matchs de Saudi Pro League. Son équipe a gagné deux fois, fait match nul une fois et perdu une fois avec lui, le sélectionneur anglais Gareth Southgate jugeant ses performances dignes d’être sélectionnées pour la dernière équipe anglaise.

Henderson et Gerrard ont été réunis (Crédit image : Getty Images)

