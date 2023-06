L’argent mondial afflue vers l’Inde alors que le PM Modi discute avec Elon Musk et Ray Dalio

Le voyage du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Une économie en plein essor, des indices boursiers à des niveaux record et un marché de consommation en croissance rapide constituent une excellente publicité alors qu’il présente le potentiel du pays aux dirigeants d’entreprises et aux investisseurs américains.

Les actions en Inde ont attiré 8,7 milliards de dollars d’entrées nettes de capitaux étrangers depuis mars, ce qui devrait être le plus important de tous les trimestres depuis la fin de 2020. Les obligations libellées en roupie sont sur la bonne voie pour connaître la plus longue séquence d’achats mensuels par des fonds étrangers en près de quatre années, tandis que la monnaie locale offre le deuxième meilleur rendement de portage en Asie cette année, selon Bank of America.

La visite du Premier ministre Modi promet plus : Tesla Inc. est susceptible de faire un investissement important en Inde, a déclaré le directeur général Elon Musk après avoir rencontré le Premier ministre Modi, qui a également exhorté le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, à approfondir les investissements dans le pays. General Electric Co. et Hindustan Aeronautics sont sur le point de signer un accord lors du voyage de PM Modi pour produire des moteurs pour les avions de chasse indiens.

« Les investisseurs conviennent que l’Inde traverse une phase de » boucle d’or « », ont écrit Samiran Chakraborty et Baqar Zaidi, économistes chez Citigroup Inc., dans une note cette semaine après avoir rencontré des investisseurs en actions et en titres à revenu fixe à Londres.

L’afflux d’argent étranger et le boom de l’investissement au détail provoqué par la pandémie ont propulsé l’indice de référence NSE Nifty 50 à des sommets historiques, avec une jauge en hausse de près de 9 % ce trimestre.

Bien que cela ait rendu les actions chères par rapport à l’histoire et augmenté la prime qu’elles imposent généralement par rapport à leurs homologues des marchés émergents, l’attrait d’une croissance économique et des bénéfices stable, la stabilité politique et une politique monétaire favorable maintiennent l’enthousiasme des investisseurs.

Ces attributs font que la nation de 1,4 milliard d’habitants se démarque dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale, avec son attrait renforcé par la tiède reprise post-pandémique de la Chine et ses tensions avec l’Occident.

Les investisseurs semblent disposés à conserver leurs positions « longues » sur l’Inde malgré des valorisations élevées, ont écrit les économistes de Citi. « Il n’y avait aucune crainte perspicace d’un renversement immédiat de ces flux de portefeuille. »

Les stratèges d’UBS Global Wealth Management et de Société Générale ont mis à jour cette semaine leur point de vue sur l’Inde.

Pourtant, il y a des risques à l’horizon. Une arrivée tardive des pluies de mousson, essentielles à l’inflation et à la croissance, pourrait faire dérailler la reprise de la consommation en Inde. En outre, un fort rebond en Chine – où les valorisations des actions sont devenues trop bon marché pour être ignorées par certains gestionnaires de fonds – pourrait nuire aux actions indiennes car elles ont été présentées comme l’un des principaux bénéficiaires de la rotation hors de la Chine.

Obligations, Roupie

Les investisseurs verrouillent les rendements élevés de la dette indienne en monnaie locale, la banque centrale étant en pause de taux jusqu’au début de l’année prochaine. Les achats étrangers se sont concentrés sur les obligations d’État éligibles à l’inclusion dans l’indice, la prochaine revue de JPMorgan Chase & Co étant prévue plus tard cette année.

Le rendement de l’obligation de référence à 10 ans a chuté d’environ 40 points de base par rapport à son sommet de mars, aidé par la détente de l’inflation et une pause surprise dans la politique d’avril de la Reserve Bank of India.

« Depuis le début de l’année, le marché a absorbé l’offre en douceur grâce à la modération de l’inflation et aux attentes d’un taux directeur maximal en Inde », ont écrit les stratèges de Standard Chartered Plc, dont Nagaraj Kulkarni, dans une note. « Nous maintenons nos perspectives positives. »

La roupie indienne ne suit que la roupie indonésienne cette année. La forte baisse du déficit du compte courant du pays, aidée par la baisse des prix du pétrole brut et la hausse des exportations de services, renforce le sentiment envers la devise.

Les obligations en dollars émises par des entreprises indiennes surperforment également leurs pairs régionaux. L’amélioration de la santé financière des entreprises, associée à des ratios d’actifs non performants dans les banques proches de leur plus bas depuis une décennie, a accru l’attrait de la dette des entreprises. Les obligations de pacotille du pays ont rapporté aux investisseurs 5,3 % ce trimestre, alors même que la dette à haut rendement de la Chine a enregistré une perte de 9,1 %.

«De toute évidence, les perspectives de croissance favorables de l’Inde, sa population relativement plus jeune, ainsi que la tendance croissante vers une stratégie Chine + 1 ont contribué à attirer les investissements dans l’ensemble», a déclaré Mitul Kotecha, chef de la stratégie des marchés émergents chez Valeurs Mobilières TD. Il voit la tendance des achats étrangers d’obligations se maintenir au second semestre de l’année.