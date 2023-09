L’argent, le pouvoir et un écosystème sont tous en jeu dans les négociations canado-américaines sur un immense fleuve

Promenez-vous le long des rives du fleuve Columbia en Colombie-Britannique et vous pourriez penser que c’est comme n’importe lequel des autres grands cours d’eau de la province. Vous pourrez peut-être apercevoir des saumons ou des esturgeons, ou apercevoir l’un des plus de 60 barrages du bassin versant du Columbia.

Mais le Columbia n’est pas un fleuve comme les autres. D’une part, il traverse la frontière américaine pour se jeter dans le Pacifique, en Oregon. Le bassin du fleuve Columbia est également une source vitale d’électricité, fournissant environ 40 pour cent de toute l’énergie hydroélectrique américaine tandis que la Colombie-Britannique tire presque la moitié de sa production totale d’électricité de la région.

Ces barrages permettent également de contrôler les inondations, dans le but d’éviter une répétition des inondations massives de 1948 qui ont fait environ 50 morts et 46 000 personnes sans abri.

Mais ce qui rend la rivière vraiment spéciale, c’est le traité unique qui régit ces barrages.

Élaboré entre le Canada et les États-Unis et ratifié en 1964, le traité définit le contrôle du débit d’eau du fleuve et bénéficie de cette manne qu’est l’énergie hydroélectrique, y compris les dizaines de millions de dollars par an qui l’accompagnent.

La maison18h45Le Canada négocie avec les États-Unis au sujet d’un fleuve commun Alors que le Canada et les États-Unis renégocient un ancien traité contrôlant le débit du fleuve Columbia en Colombie-Britannique, le journaliste indépendant Bob Keating explore la manière dont l’accord a façonné les populations et les lieux situés le long du fleuve. Ensuite, Kathy Eichenberger, négociatrice du traité de la Colombie-Britannique, s’assoit avec l’animatrice Catherine Cullen pour discuter des priorités du Canada pour le nouveau pacte.

Le Traité du fleuve Columbia est à nouveau négocié – un processus qui dure déjà des années – et l’accord potentiel pourrait avoir de profondes conséquences à la fois sur la production électrique du fleuve et sur les personnes et la faune qui en dépendent.

Dans une entrevue à l’émission de radio CBC La maison diffusé samedi, la négociatrice en chef de la Colombie-Britannique, Kathy Eichenberger, a déclaré que le gouvernement canadien avait quelques priorités clés, notamment conserver une plus grande flexibilité sur les débits d’eau au Canada et ajouter des considérations autour de l’écosystème fluvial « comme troisième pied du tabouret du traité qui est basé sur la production d’électricité et le contrôle des inondations.

Les négociateurs se sont retrouvés enfermés dans des cycles de négociations, le 19e cycle étant prévu en octobre à Portland, Oregon.

Certaines dispositions du traité devraient expirer en septembre 2024, après quoi le Canada pourrait fournir des services de lutte contre les inondations aux États-Unis sur une base ponctuelle.

« Nous devons prendre le temps d’améliorer un traité qui a cruellement besoin d’être renouvelé et d’incorporer des éléments tels que les écosystèmes, le saumon, la gestion adaptative et le changement climatique », a déclaré Eichenberger à l’animatrice Catherine Cullen.

« Ce sont tous des concepts nouveaux qui n’ont pas été abordés dans le traité initial », a-t-elle déclaré.

Valeur du « droit canadien »

Les Américains ont leurs propres préoccupations concernant le traité révisé, la valeur de l’énergie hydroélectrique revenant peut-être avant tout au Canada.

Cette part du pouvoir est appelée le « droit canadien ».

« Nous donnons au Canada la production d’une centrale électrique géante chaque année », a déclaré Scott Simms, président du Columbia River Treaty Power Group. dit Le temps de Seattle en août . « Il pourrait être plus facile, sur le plan transactionnel, de transporter des brouettes remplies d’argent liquide et de les déposer à la frontière canadienne. »

Eichenberger a rétorqué que le Canada croyait pouvoir prouver que ce qu’il reçoit représente la moitié des avantages supplémentaires de la production d’électricité.

Barrages sur le fleuve Columbia et ses affluents (Corps des ingénieurs de l’armée américaine)

« La façon dont nous gérons les flux au Canada augmente vraiment [the Americans’] capacité à produire davantage d’électricité pour répondre aux besoins des citoyens et des industries », a déclaré Eichenberger.

« C’est le principe fondamental du traité… créer un avantage et le partager équitablement. Et c’est notre étoile polaire », a-t-elle déclaré.

En quête de protection pour l’écosystème

Même si les écosystèmes de la région du fleuve Columbia n’étaient pas une préoccupation majeure lors des négociations initiales, ils constituent depuis longtemps une préoccupation des groupes autochtones, qui constituent désormais un élément important de l’équipe de négociation canadienne.

Les stocks de poissons, notamment autour du saumon, constituent une préoccupation majeure.

« [Salmon is] au-delà de ce qui est important pour notre peuple », a déclaré Chad Eneas, aîné de la bande indienne de Penticton, à Bob Keating, un journaliste indépendant qui s’est entretenu avec des gens de la vallée dans le cadre d’un documentaire pour La maison.

« Je pense que c’est important car il s’agit d’une espèce clé en Colombie. »

D’autres personnes qui vivent ou travaillent le long du fleuve ont des préoccupations différentes, comme l’impact des terres perdues lors de la construction de barrages et de réservoirs le long du fleuve.

Les sœurs jumelles Janet et Crystal Spicer ont grandi dans une famille de Nakusp, en Colombie-Britannique, qui exploitait une ferme près des lacs Arrow, qui font partie du réseau du fleuve Columbia. La ferme a été perdue lors de la construction du barrage Hugh Keenleyside en 1968.

« Tout cela est tellement myope. Et c’est irrécupérable. C’est le problème. Ce n’est pas comme si cela pouvait être remis en place. Ce n’est pas possible. Je pense que c’était un acte choquant de violence et de cruauté de nous noyer. » » a déclaré Janet Spicer, qui cultive toujours sur ce qui reste d’une propriété cultivée par son père.

Le barrage Duncan, dans les monts Purcell, est l’un des trois barrages de Colombie-Britannique construits dans le cadre du Traité du fleuve Columbia signé avec les États-Unis en 1964. En échange de la construction des barrages Mica, Keenleyside et Duncan, qui assurent le stockage de l’eau pour la production d’électricité dans le Les États-Unis et la Colombie-Britannique ont droit à la moitié de l’électricité supplémentaire produite grâce au stockage de l’eau. (Gouvernement de la Colombie-Britannique)

« Les terres agricoles ne reviendront pas, mais les gens veulent une rivière vivante », ajoute sa sœur Crystal Spicer.

Les Canadiens vivant le long du fleuve demandent que le Canada conserve un meilleur contrôle des débits d’eau afin de rendre les fluctuations moins dramatiques et moins destructrices pour les écosystèmes.

L’auteure Eileen Delahanty Pearkes a déclaré qu’il était essentiel de garder à l’esprit l’écosystème et les résidents de la rivière à la table des négociations.

« Toute la santé des terres et de l’eau dans cette région dépend du débit. Les détails sont moins importants : le Canada obtient ceci ou les États-Unis obtiennent cela », a-t-elle déclaré.

« J’aime les paroles d’un défenseur autochtone : ‘Une rivière pour le bénéfice de tous.’ »