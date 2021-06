« L’argent là où est sa bouche »: Jake Paul fait un don de 5 000 $ à GoFundMe du combattant de l’UFC après avoir déclaré qu’elle ne pouvait pas se permettre de s’entraîner

Paul, le YouTuber qui s’est en quelque sorte métamorphosé en l’un des meilleurs tirages de la boxe à la carte, a été un critique fréquent et virulent de ce qu’il considère comme des structures de paiement inappropriées au sein de l’UFC.

Il a fréquemment appelé White sur les réseaux sociaux, lui disant de « »payez vos combattants » et injuriant le patron de l’UFC pour sa réticence à couper le type de chèque dont Jon Jones dit qu’il a besoin pour défier Francis Ngannou dans l’Octogone dans ce qui est probablement le plus gros combat au box-office actuellement disponible à l’UFC.

Paul a également fait la lumière sur le fait que son match de boxe d’un tour avec l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren plus tôt cette année représentait un salaire record pour lui, et a promis le même traitement pour Tyron Woodley avant leur combat d’août dans lequel l’ancien Le sac à main de plusieurs champions poids welter de l’UFC devrait dépasser de loin tout ce qu’il a reçu au cours de sa carrière de huit ans à l’UFC.

SMH… Imaginez qu’une recrue de la NBA ait dû lancer un GoFundMe pour jouer..Je laisse Sarah @TOOSWEET_Alpar je sais qu’elle a mon soutien et ma contribution C’est mon honneur et mon privilège d’aider mes compagnons de combat de toutes les manières possibleshttps://t.co/XvDHOwoN6Q – Paul-Paul (@jakepaul) 30 juin 2021

Et qu’on ne dise pas que Jake Paul ne met pas non plus son argent là où il dit.

Mercredi, Paul a tiré une autre salve vers Dana White en contribuant publiquement à la page de financement participatif de la combattante de l’UFC Sarah Alpar après que la combattante des poids coq a révélé qu’elle ne pouvait plus se permettre de payer ses dépenses d’entraînement.

« (secouant la tête)… Imaginez qu’une recrue de la NBA doive créer un GoFundMe pour jouer« , a écrit Paul sur Twitter.

Merci à Jake d’avoir mis son argent là-dessus. https://t.co/8dJ6eKOgzopic.twitter.com/UO5nk5ZeGw – Brent Brookhouse (@brentbrookhouse) 30 juin 2021

Je viens de voir que tu as fait un don à @TOOSWEET_Alpar c’est assez génial de ta part. Vous avez mon respect pour parler de la rémunération des combattants. Super boulot jeune homme. Je ne suis plus un hater, mais un fan. Merci. – Sports d’étoiles de mer au chocolat (@jonnypickers) 30 juin 2021

« Je fais savoir à Sarah Alpar qu’elle a mon soutien et ma contribution. C’est mon honneur et mon privilège d’aider les autres combattants de toutes les manières possibles. »

Le don de 5 000 $ de Paul a été confirmé sur la page GoFundMe d’Alpar, où il a également écrit : « Continue à t’entraîner dur, Sarah – t’envoie une énergie positive pour ton camp.

Selon une note écrite sur sa page, Alpar avait demandé l’aide des fans pour financer son passage à l’entraînement à temps plein et dépensera l’argent pour les frais de gym, la nutrition, la récupération, les frais de médecin et les nombreuses autres dépenses que les arts martiaux mixtes professionnels le combat implique.

Au moment de la rédaction de cet article, la page GoFundMe d’Alpar avait attiré un peu moins de 9 000 $ de dons sur un objectif de 30 000 $.

Jake, tu as un cœur en or. Et tant de gens en ont profité et je l’ai vu à travers toutes vos vidéos U-Tube. Continuez à avancer !! Tu es un mec super !!!❤🙏 — Avril 💜 (@April54986781) 30 juin 2021

« C’est assez génial de ta part« , a déclaré un fan à Paul. « Vous avez mon respect pour parler de la rémunération des combattants. Excellent travail, jeune homme. Je ne suis plus un hater, mais un fan. Merci.«

Un autre a dit : « Jake, tu as un cœur en or. Et tant de gens en ont profité. »