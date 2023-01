L’argent fédéral alimente la facture d’eau de Jackson, selon une personne nommée par le DOJ

Jackson, Miss. (AP) – Un projet de loi devant l’Assemblée législative du Mississippi qui transférerait le système d’eau trouble de la capitale à une nouvelle entité régionale pourrait être motivé par le désir des responsables de l’État d’accéder à une grande cagnotte de dollars fédéraux destinée à la ville, L’opérateur de l’eau nommé par le gouvernement fédéral de Jackson a déclaré mercredi.

La législation qui progresse au Sénat de l’État propose le transfert éventuel des services d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales fournis par Jackson, une ville dirigée par les démocrates, à la “propriété, gestion et contrôle” d’une nouvelle entité régionale.

Cela viendrait après que Ted Henifin, le directeur par intérim nommé par le ministère américain de la Justice pour superviser les réformes du système d’eau de Jackson, ait conclu son travail. Il a déclaré qu’il était favorable à l’idée d’une entreprise à but non lucratif pour conclure un contrat avec la ville pour gérer son système, et non une entité régionale.

Henifin a déclaré mercredi à l’Associated Press que l’impulsion pour accorder plus de contrôle du système d’eau de Jackson à une autorité régionale pourrait provenir d’un désir de puiser dans les 800 millions de dollars de fonds fédéraux qui ont été accordés à la ville pour des projets d’eau.

Des pannes répétées ont obligé de nombreux habitants de la ville d’environ 150 000 habitants à passer des jours et des semaines sans eau courante.

“Le système de Jackson est en mauvais état et n’offre aucun avantage aux communautés environnantes”, a déclaré Henifin. “La seule raison pour laquelle on ferait cela est que (Jackson) est maintenant assis sur près d’un milliard de dollars fédéraux que personne d’autre dans la région n’a la possibilité d’utiliser.”

Le projet de loi devant les législateurs créerait une nouvelle entité appelée Mississippi Capitol Region Utility Authority. Il serait dirigé par un conseil de neuf membres, dont la majorité serait nommée par les chefs d’État. Les républicains contrôlent les deux chambres de l’Assemblée législative du Mississippi, ainsi que le poste de gouverneur et le poste de lieutenant-gouverneur.

“En ce moment, nous sommes très chanceux d’avoir 600 millions de dollars dans la région pour essayer d’améliorer l’eau”, a déclaré le parrain du projet de loi, le sénateur David Parker, un républicain d’Olive Branch, lors d’une audience du comité mardi.

Jackson devrait recevoir 600 millions de dollars du projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars adopté par le Congrès en décembre. Cela s’ajoute à près de 200 millions de dollars du US Army Corps of Engineers et de l’American Rescue Plan Act.

Parker a déclaré qu’il avait présenté le projet de loi pour élaborer un plan de sortie pour le moment où Henifin quittera Jackson.

“(Henifin) a fait valoir lors de réunions qu’à son départ, il aimerait voir une autorité mise en place pour mieux gérer le système d’eau de Jackson à l’avenir”, a déclaré Parker. «C’est la base d’où cela vient. Cela ne vient pas de la politique.

Henifin a déclaré qu’il avait été clair dans les commentaires publics qu’il était en faveur de la création d’une nouvelle autorité pour gérer le système d’eau, mais pas d’une entité régionale.

“Je sais que lorsque j’ai eu des discussions publiques à ce sujet, j’ai dit que je ne pense pas qu’une autorité régionale fonctionnerait”, a déclaré Henifin. “Quelqu’un a un peu déformé cela pour le mettre dans un langage législatif sans jamais me parler.”

Henifin pense qu’une autorité régionale a peut-être été une option viable, mais la grande partie du financement fédéral dédiée à Jackson “enlève maintenant cette option de la table”.

“Là où il y avait peu d’intérêt pour une approche régionale alors que le système était dans un état de délabrement avec des besoins d’investissement importants, les nouveaux dollars fédéraux ont changé cette dynamique”, a déclaré Henifin.

La création d’une autorité régionale pourrait permettre d’investir des dollars fédéraux dans les communautés environnantes, d’améliorer les services dans les banlieues et de stimuler davantage la migration hors de Jackson, a déclaré Henifin.

L’assiette fiscale de Jackson s’est érodée au cours des dernières décennies à mesure que la population diminuait – le résultat de la fuite principalement des Blancs vers les banlieues. La population de la ville est désormais composée à plus de 80% de Noirs, avec environ 25% de ses habitants vivant dans la pauvreté.

Henifin pense qu’un modèle d’entreprise à but non lucratif pourrait réduire les tensions politiques entourant le système d’eau.

“Je ne pense pas du tout à une entité gouvernementale en fonction des circonstances”, a déclaré Henifin. “Nous n’avons certainement pas besoin d’une entité prise dans le collimateur politique.”

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

