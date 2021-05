L’argent étranger et les entraîneurs voient à nouveau les clubs anglais dominer en Europe

Pour la deuxième fois en trois ans, la finale de l’UEFA Champions League sera une affaire entièrement anglaise, avec la puissance financière de la Premier League et le soutien de méga-riches propriétaires aidant à ouvrir la voie à Istanbul pour Chelsea et Manchester City.

Ils se sont initialement inscrits pour la Super League séparatiste, avec le reste des soi-disant « Big Six » d’Angleterre, avant de se retirer du plan controversé.

La Super League n’aurait jamais pu aller de l’avant sans les plus grands clubs de la Premier League, mais les géants anglais avaient le moins à y gagner.

Le haut vol anglais est de loin le plus lucratif d’Europe, avec des accords de diffusion qui éclipsent ceux ailleurs.

Cela a permis à Liverpool de collecter 152,4 millions de livres (211 millions de dollars) de prix en 2018/19, la dernière saison complète avant la pandémie. Même reléguée, Huddersfield Town a ramassé 96,6 millions de livres, plus que le Bayern Munich pour avoir remporté la Bundesliga.

Ces récompenses ont contribué à établir la Premier League à la pointe du football européen. En termes de domination de l’anglais en Europe, nous sommes déjà venus ici.

En 2019, alors que Liverpool battait Tottenham Hotspur pour remporter la Ligue des champions, Chelsea a battu Arsenal en finale de la Ligue Europa.

Selon les analystes de la Football Money League de Deloitte, les trois clubs les mieux rémunérés au monde la saison dernière étaient Barcelone, le Real Madrid et le Bayern, suivis de Manchester United et de Liverpool.

Cependant, 12 des 30 premiers étaient des clubs de Premier League, même Sheffield United gagnait plus que l’AC Milan.

Les bailleurs de fonds fortunés sont attirés de l’étranger pour acheter les plus grands clubs d’Angleterre, et c’est ainsi que Chelsea et City, les deux exemples les plus clairs de l’impact que peuvent avoir les méga-riches bienfaiteurs, viennent se rencontrer en finale.

Il s’agit de la troisième finale de Chelsea depuis que l’oligarque russe Roman Abramovich a acheté le club londonien en 2003.

Après avoir perdu contre Manchester United lors de la finale de 2008, la première entre deux clubs anglais, Chelsea l’a remporté en 2012.

Maintenant, ils sont revenus, par coïncidence après avoir dépensé près de 250 millions d’euros (300 millions de dollars) pour de nouvelles signatures l’été dernier.

Il s’agit de la première finale de la Ligue des champions de City depuis que Sheikh Mansour d’Abu Dhabi a acheté le club en 2008.

Istanbul viendra presque exactement 22 ans après que City eut besoin de pénalités pour battre Gillingham lors de la finale anglaise des barrages de troisième niveau. Cela a été une transformation.

Les récompenses financières de la Premier League et l’investissement de leurs propriétaires ont aidé ces clubs, avec Liverpool, les Spurs, United et Arsenal, à attirer nombre des meilleurs joueurs du monde mais aussi, surtout, les meilleurs entraîneurs.

Premier League « extraordinaire »

Le succès de Chelsea et City est tout autant le succès des hommes dans la pirogue, avec Pep Guardiola sur le point de consolider son statut de meilleur entraîneur de sa génération et Thomas Tuchel menant l’équipe de Stamford Bridge à la finale un peu plus de trois mois après sa nomination.

Chelsea était sous-performant sous Frank Lampard. Maintenant, ils sont extrêmement bien organisés et l’impact d’un coaching de haut niveau est évident: ils ont gardé 18 feuilles blanches en 24 matches sous la direction de Tuchel, qui a emmené le Paris Saint-Germain en finale de la saison dernière.

«Ici, j’ai trouvé un club si fort, un club totalement axé sur la victoire, avec une mentalité très forte, où j’ai eu tellement de soutien depuis le premier jour, et la Premier League est extraordinaire parce que vous n’avez pas la chance de levez les pieds », a déclaré Tuchel à la chaîne de télévision française RMC.

« Il faut toujours donner 100 pour cent et cela a un impact sur la mentalité du club et des joueurs. »

Contrairement à leurs adversaires en demi-finale du PSG, City n’a pas jeté d’argent à quelques joueurs superstar mais a plutôt investi dans la construction de l’équipe parfaite et du personnel de soutien pour Guardiola.

«Ce club concerne toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses, ce n’est pas qu’une question d’argent. Si vous voulez penser cela, vous vous trompez », a déclaré Guardiola.

Il est presque impossible pour lui d’échouer, et ils sont au bord d’un troisième titre de Premier League en quatre saisons ainsi que d’une éventuelle gloire en Ligue des champions.

En 2019, c’est Jurgen Klopp qui a vu Mauricio Pochettino à Madrid.

Maintenant, après que le Bayern ait remporté le trophée en Allemagne l’année dernière, ce sera soit un Espagnol ou un Allemand menant un club émirati ou russe à la victoire en Ligue des champions, mais les Anglais seront heureux de remporter la gloire.

