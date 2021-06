celui de Daniil Medvedev Internationaux de France La campagne s’est terminée mardi avec un service aux aisselles mal jugé sur balle de match suivi d’une explosion passionnée à propos de son affrontement tant attendu avec Stefanos Tsitsipas joué dans un stade vide.

Le numéro deux mondial coloré a été battu 6-3, 7-6 (7/3), 7-5 par la cinquième tête de série grecque Tsitsipas qui affrontera l’Allemand Alexander Zverev pour une place en finale dimanche.

Ce n’était que la deuxième victoire de Tsitsipas sur Medvedev en huit réunions et cela s’est terminé de façon bizarre.

Le Russe mercuriel a décidé de servir les aisselles sur une balle de match en panne.

Mais alors qu’il s’approchait du filet, espérant terminer le point avec une volée, Tsitsipas a simplement tiré un revers gagnant au-delà de lui.

« J’y ai pensé pendant tout le match, comme ça peut-être dans le point important où je pouvais le faire parce que mon opinion était qu’il était assez loin dans le court, donc ça peut toujours fonctionner », a expliqué le joueur de 25 ans. .

« Je n’avais pas vu l’opportunité avant mais j’ai pensé que ce serait un bon choix pour lui apporter la surprise. Je le fais parfois à l’entraînement.

« Habituellement, les gars sont un peu surpris. Mais ça n’a pas marché du tout. Je ne dirai pas que c’était une erreur. C’est quelque chose que j’ai osé faire et peut-être que la prochaine fois je ne le ferai pas en sachant qu’il est prêt. »

Tsitsipas avait sa propre description du stratagème qui s’est si mal retourné pour son adversaire.

« Un coup très millénaire », a déclaré le Grec, qui a également atteint les demi-finales à Paris l’an dernier où il a été battu par Novak Djokovic.

« J’ai vu qu’il s’était en quelque sorte arrêté. J’avais l’impression qu’il y avait quelque chose qui se préparait, donc à ce moment-là, je pense que je m’y suis préparé. »

Medvedev n’avait jamais gagné de match à Roland-Garros en quatre tentatives avant cette année.

Ainsi, gagner quatre matchs en une seule visite était un progrès même s’il était consterné que son match soit sélectionné pour l’avant-dernière séance du soir.

Il a été joué à l’intérieur d’un court Philippe Chatrier vide alors que les spectateurs étaient interdits sous le couvre-feu Covid-19 de 21 heures.

L’Open de France de cette année organise pour la première fois des sessions en soirée dans le cadre d’un accord de diffusion avec le géant du streaming Amazon.

« C’était sans aucun doute le match du jour mais Roland Garros a préféré Amazon aux gens », a déclaré Medvedev.

Il a comparé la situation au championnat du monde de Formule 1 lorsque le Grand Prix d’Australie 2020 devait avoir lieu à Melbourne même s’il y avait eu une épidémie de Covid-19 dans le paddock.

La course a finalement été annulée.

« Hier, j’ai commencé la troisième saison de (série documentaire Netflix) » Drive to Survive « et il y a un épisode intitulé » Cash Is King « », a ajouté Medvedev.

« Ils étaient en Australie prêts à courir, et ils ont demandé à Lewis Hamilton ce qu’il pensait de la course dans les conditions du monde en ce moment, et il a dit, je ne sais pas ce que nous faisons ici.

« Et alors ils lui ont demandé : Pourquoi pensez-vous qu’ils vous font courir ? Et il a dit : ‘L’argent est roi.’ C’était pareil ici. »

Tsitsipas a désormais le plus de victoires sur le circuit ATP cette saison (38) et a remporté des titres sur terre battue à Monte Carlo et à Lyon.

Il disputera une troisième demi-finale consécutive du Grand Chelem.

Medvedev, finaliste de l’US Open 2019 et finaliste de l’Open d’Australie cette année, a subi sa première défaite en quart de finale dans un tournoi majeur.

