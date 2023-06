L’argent est la première source de stress chez les Canadiens : sondage

L’argent demeure la principale source de stress chez les Canadiens, selon un nouveau sondage.

Publié jeudi, l’indice de stress financier 2023 de FP Canada révèle que l’argent est le principal facteur de stress pour les Canadiens, 40 % des personnes interrogées affirmant qu’il s’agit de leur principale source de stress, devant la santé personnelle, les relations et le travail — pour la sixième année consécutive ligne.

Et les difficultés financières pèsent sur les gens, affectant leur qualité de vie et de sommeil.

Le sondage auprès de plus de 2 000 Canadiens, mené par Léger, a révélé que 48 % des gens ont perdu le sommeil et 36 % ont connu des problèmes de santé mentale en raison de stress financier.

« C’est une question vraiment importante », a déclaré à CTVNews.ca David Christianson, planificateur financier agréé à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, lors d’un entretien téléphonique.

« (L’argent) cause beaucoup de stress et d’anxiété aux gens et ces choses causent des dommages physiques et mentaux à long terme aux gens, il est donc important que ce problème soit traité. »

L’IMPACT DE L’INFLATION, LA HAUSSE DES COÛTS, LES TAUX D’INTÉRÊT

L’impact de l’inflation sur les coûts des biens et services, ainsi que les prix élevés de l’épicerie et de l’essence, contribuent au stress financier des Canadiens, selon le dernier indice de stress financier.

Près de la moitié des répondants à l’enquête – 48% – ont déclaré avoir un revenu disponible inférieur à celui d’il y a un an, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux 39% de personnes qui ont déclaré que c’était le cas en 2022.

« C’est une période stressante financièrement. Les prix ont considérablement augmenté au cours des 18 derniers mois », a déclaré Christianson.

Le sondage révèle également que les Canadiens ont du mal à économiser de l’argent, 35 % des personnes déclarant qu’épargner suffisamment pour la retraite et 32 ​​% exprimant qu’épargner pour un achat important sont des sujets de préoccupation croissante.

Les jeunes Canadiens sont particulièrement préoccupés par l’épargne pour les achats importants, 50 % des personnes âgées de 18 à 34 ans déclarant que l’épargne pour les achats financiers importants est un sujet de préoccupation pour eux.

Christianson a également souligné que de nombreux Canadiens sont très endettés, y compris ceux qui ont des marges de crédit assorties de taux d’intérêt variables et qui doivent payer «des taux d’intérêt beaucoup, beaucoup plus élevés et des remboursements de dette beaucoup, beaucoup plus élevés» qu’ils ne l’étaient dans années passées.

« Les gens ont vraiment pris l’habitude d’avoir de l’argent presque gratuitement. Ils avaient une bonne cote de crédit et des garanties. Et maintenant, ce n’est plus le cas », a-t-il ajouté.

COMMENT FAIRE FACE AU STRESS FINANCIER

Malgré le climat économique difficile, les Canadiens ne doivent pas perdre espoir, a déclaré Christianson, ajoutant que les gens peuvent prendre certaines mesures pour gérer et minimiser leur stress financier.

La première étape que les gens devraient franchir, a-t-il dit, est de consulter un planificateur financier qui peut les aider à résoudre leurs problèmes d’argent.

« La bonne nouvelle est que les personnes qui travaillent régulièrement avec un professionnel de la finance, en particulier un planificateur financier, ont des niveaux de stress nettement inférieurs, ont moins de regrets concernant l’argent et ont une vision plus optimiste de leur avenir financier », a déclaré Christianson.

« Asseyez-vous avec quelqu’un qui peut vous donner une perspective et vous aider à dire : ‘Est-ce que je fais des erreurs ? Non, les choses sont juste difficiles et elles vont s’améliorer.

Lire des livres et écouter des podcasts sur la littératie financière est une autre façon dont Christianson a déclaré que les gens peuvent apprendre à gérer leurs finances de manière plus éclairée et responsable.

Il recommande également aux Canadiens d’élaborer un plan de dépenses qui tient compte de leurs dépenses fixes comme l’hypothèque et le loyer, la nourriture, l’assurance, l’épargne et le revenu disponible qu’ils peuvent utiliser pour dépenser pour des choses comme les divertissements et les expériences qui leur apportent de la joie.

« Suivez vos dépenses pendant quelques mois et voyez où va vraiment votre argent. Cette information conduit à la clarté et à la capacité de prendre des décisions », a déclaré Christianson.

MÉTHODOLOGIE

Un sondage en ligne auprès de 2 004 Canadiens a été réalisé entre le 29 mars et le 7 avril 2023 à l’aide du panel en ligne de Léger.

Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste comme un panel web dans ce cas. À des fins de comparaison, cependant, un échantillon probabiliste de 2 001 répondants a une marge d’erreur de ± 2,2 %, 19 fois sur 20.