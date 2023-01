L’argent en banque sera conservé à l’O2 de Londres le 1er juillet

La WWE a annoncé que The O2 à Londres accueillera Money In The Bank le samedi 1er juillet 2023. Money In The Bank marque le premier événement WWE Premium Live à se tenir à Londres depuis plus de deux décennies.

Money In The Bank mettra en vedette les plus grandes superstars de la WWE et apportera également les matchs du classement Money In The Bank au Royaume-Uni pour la première fois de l’histoire, chaque gagnant recevant une mallette contenant un contrat pour un match de championnat à une heure et un lieu de leur choisir n’importe quand au cours de l’année prochaine.

« L’O2 est l’un des meilleurs sites au monde et le lieu idéal pour Money In The Bank. Nous sommes ravis d’organiser l’un de nos événements «Big 5» au Royaume-Uni et nous sommes impatients d’accueillir l’Univers WWE à Londres le 1er juillet », a déclaré Dan Ventrelle, EVP, Talent à la WWE.

“Nous sommes honorés d’accueillir le tout premier événement Money In The Bank qui se déroule au Royaume-Uni ici à l’O2”, a déclaré Christian D’Acuña, directeur principal de la programmation à l’O2. “Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les fans de la WWE à l’O2 cet été pour une soirée inoubliable avec certaines des plus grandes superstars de la WWE.”

L’annonce fait suite à l’énorme succès de Cardiff’s Clash At The Castle en septembre 2022, le premier grand spectacle de stade de la WWE à se tenir au Royaume-Uni depuis 1992. Clash At The Castle a battu de nombreux records à l’époque, notamment en devenant le live premium international le plus regardé. événement de l’histoire de la WWE, avec la plus grande porte européenne de tous les temps et la marchandise la plus vendue pour un événement non WrestleMania.

