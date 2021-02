L’argent d’urgence de la Banque mondiale pour le Liban pourrait s’arrêter alors que des députés feraient la queue pour obtenir le vaccin Covid

Des millions de dollars de financement de la Banque mondiale pour le déploiement du vaccin Covid-19 au Liban pourraient être interrompus en raison de la présumée file d’attente pour le coup par les députés du pays, a déclaré mardi le directeur régional de l’institution financière.

Selon les médias locaux, les députés libanais et le personnel parlementaire de plus de 75 ans devaient être vaccinés mardi sans avoir besoin de s’inscrire à l’avance, bien que les journalistes n’aient pas été autorisés à observer.

« Cela n’est pas conforme au plan national convenu avec [the] Banque mondiale, » le chef de l’organisation au Moyen-Orient, Saroj Kumar Jha, a déclaré sur Twitter.

« Lors de la confirmation de la violation, [the] La Banque mondiale peut suspendre le financement des vaccins et le soutien à la réponse Covid-19 à travers le Liban … veuillez vous inscrire et attendre votre tour, « il ajouta.

La campagne de vaccination du Liban contre Covid-19 a commencé en février et le pays a jusqu’à présent pris livraison d’environ 60 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech de la Banque mondiale.

La Banque mondiale fournit une aide aux pays touchés par la pauvreté comme le Liban, auquel elle a fourni 34 millions de dollars en financement d’urgence pour vacciner plus de 2 millions de personnes.

Cependant, la banque a mis en garde le gouvernement libanais contre le népotisme – une préoccupation également soulevée par les manifestants lors des manifestations anti-corruption à travers le pays ces dernières semaines.

Les proches de certaines des 200 personnes tuées dans l’explosion du port de Beyrouth le 4 août ont exprimé leur fureur après que le juge chargé de l’enquête sur l’explosion ait été démis de ses fonctions.

Le juge Fadi Sawan avait accusé l’ancien PM libanais par intérim Hassan Diab et trois ministres de négligence lors de l’explosion avant qu’il ne soit retiré de l’affaire.

Des manifestations ont également été déclenchées par des retards dans les banques libanaises qui envoient de l’argent aux étudiants qui étudient à l’étranger, ainsi que par la décision d’un tribunal militaire d’inculper certains manifestants. « terrorisme. »

