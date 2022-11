L’argent du Qatar a acheté une Coupe du monde, mais pas la loyauté contre l’Équateur

DOHA, Qatar – Au moment où l’arbitre Daniele Orsato a donné le coup de sifflet final dimanche pour la défaite 2-0 du Qatar lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2022, toute la palette visuelle du stade Al-Bayt avait changé.

Ce qui était autrefois une importante tache de jaune équatorien, un groupe de bordeaux de la section des ultras soutenant le Qatar et une prépondérance de noir (pour les femmes) et de blanc (pour les hommes) indéniable en costume traditionnel avait été transformé. Le jaune était toujours là et le bordeaux s’était aminci mais maintenant il y avait d’énormes taches de rouge pâle – la couleur des sièges vides à l’Al-Bayt.

Il est peu probable qu’il restait beaucoup plus d’un tiers des 67 372 spectateurs annoncés et, en effet, vous avez pu voir les supporters locaux se retirer dès la fin d’une première mi-temps, qui a vu le Qatar perdre deux buts.

– Rapport : Qatar 0-2 Equateur | Calendrier et caractéristiques de la Coupe du monde

C’est ma septième Coupe du monde, et ce n’est qu’une seule fois que j’ai vu ces nombreux supporters locaux abandonner un stade plus tôt. C’était il y a huit ans à Belo Horizonte, lorsque le Brésil a affronté l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde et s’est incliné 5-0 à la mi-temps. Mais c’était le Mineirazo (traduction approximative : “l’agonie du Mineirão”, le stade où le match s’est joué) – ce fut le jour de la honte ultime pour la Seleção, un voyage impondérable dans la zone crépusculaire du football alors que le Brésil s’inclinait 7-1.

Ce débrayage à Doha était différent. C’était le tout premier match de Coupe du monde du Qatar. Et, alors qu’ils ne jouaient pas bien, ils étaient à deux buts contre l’Équateur, pas une puissance, ce qui offrait de l’espoir pour la seconde mi-temps. Et, bien sûr, même s’ils étaient sur le point de devenir le premier pays hôte de l’histoire de la Coupe du monde à perdre le match d’ouverture (même s’ils ne pouvaient pas le savoir à l’époque), le Qatar avait encore – et a – deux autres occasions face au Sénégal et aux Pays-Bas.

L’ouverture de la Coupe du monde de dimanche à Doha est entrée dans l’histoire du Qatar en tant que première apparition du pays dans le plus grand tournoi du sport, mais les fans locaux ne semblaient pas impressionnés. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Le parcours du Qatar vers la Coupe du monde a été à la fois méticuleux, coûteux et, avouons-le, machiavélique. Ils ont remporté l’offre dans des circonstances douteuses en 2010, ils ont construit un centre de formation de classe mondiale (l’Aspire Academy) et l’ont rempli avec les meilleurs entraîneurs de jeunes que l’argent pouvait acheter ainsi que des enfants doués du monde entier (qui pourraient, un jour, être naturalisé par résidence).

Ils ont dépensé plus de 220 milliards de dollars pour cette Coupe du monde, soit plus du double des huit Coupes du monde précédentes combinées. Ils ont construit des stades et des hôtels et un tout nouvel aéroport. Ils ont financé une ligue professionnelle nationale avec des entraîneurs et des joueurs superstars, du manager de Barcelone Xavi Hernandez à la star colombienne James Rodriguez.

Et pourtant, cette nuit-là, le Qatar a échoué dans le seul domaine qu’il ne pouvait tout simplement pas contrôler.

2 Connexe

Non, je ne parle pas de la performance sur le terrain. L’Équateur était nettement meilleur, mais ce n’était pas une surprise. Hormis une apparition dans la Gold Cup, cette équipe du Qatar n’a disputé aucune compétition officielle (à moins de compter la Coupe arabe, et vous ne devriez probablement pas) depuis qu’elle a remporté la Coupe d’Asie en 2019. C’est très long en Football. L’Équateur, en plus d’avoir de meilleurs joueurs, a traversé la guerre d’usure acharnée autrement connue sous le nom de qualification CONMEBOL.

Je parle plutôt des supporters locaux. Les personnes qui, vous savez, seraient celles qui se soucieraient réellement et seraient passionnées par le soutien de leur équipe – l’équipe dans laquelle leur pays avait tant investi. Au premier accident de la route, cependant, beaucoup – pas tous, par aucun tronçon, mais une quantité importante – ont disparu.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Les différences culturelles? Pas de vrais fans ? Au hasard des Qataris venus par curiosité plutôt que par véritable passion pour leur équipe ? C’est difficile à dire. Et, pour être clair, beaucoup sont restés jusqu’à la fin. Mais ces sièges vides, franchement, se sentiront comme un coup de pied dans les joyaux de la famille (de la couronne).

Pourquoi passer par tout cela – tout ce qu’il a fallu pour obtenir une Coupe du monde, tous les efforts – si ce n’est pour la fierté nationale ? Pourquoi vos fans sortent-ils bien avant la fin du match ?

Cela contredit le message que le Qatar nous a souvent dit, à savoir que le Qatar est une nation passionnée de football et pleine de fans passionnés par le sport. C’est ce qu’ils ont affirmé en 2010 lors de leur candidature pour accueillir la Coupe du monde, et nous l’avons entendu depuis.

C’est aussi un rappel que, oui, c’est un petit pays avec une population indigène de 150 000, en comptant les personnes âgées et les tout-petits. Et c’est probablement déjà un exploit de faire entrer un cinquième de cette population dans un stade comme Al-Bayt. S’attendre à ce qu’ils restent également dans les parages pour une défaite aurait peut-être été trop demander. Et c’est un peu déprimant.

L’argent et un émir déterminé à organiser et à participer à une Coupe du monde peuvent vous rapporter beaucoup. Ce qu’il ne peut pas vous acheter, c’est 90 minutes de soutien engagé pour votre équipe nationale de la part de votre population. Pas quand cette population est elle-même riche et privilégiée – le Qatar a le PIB par habitant le plus élevé au monde, et s’ils n’aiment pas ce qu’ils voient, ils voteront avec leurs pieds. Et personne ne peut les arrêter.