L’argent disparu depuis longtemps reste manquant alors que les entreprises verrouillent les épées sur le butin volé

Près de trois ans se sont écoulés depuis qu’une entreprise de camionnage a laissé un conteneur d’expédition contenant plus de 10 millions de dollars américains d’argent dans le stationnement d’un entrepôt délabré à Lasalle, au Québec.

Un instantané du moment a été enregistré pour la postérité et – vraisemblablement – la preuve. La photographie granuleuse fait maintenant partie d’un volumineux dossier judiciaire lié à ce qui s’est passé ensuite.

C’est une histoire inhabituelle, mais pas complètement imprévisible : le contenant et son contenu ont disparu.

Et tandis que des traces de l’argent disparu depuis longtemps sont apparues en Colombie-Britannique et au Massachusetts, la majeure partie du butin reste manquante alors qu’une bataille juridique se déroule pour déterminer qui porte exactement la responsabilité.

“Cette affaire a tous les éléments d’un polar d’Agatha Christie”, a déclaré le juge Kevin Aalto chargé de la gestion des affaires de la Cour fédérale. écrit dans une décision rejetant une offre de suspendre la procédure plus tôt cette année.

“Une cargaison volée de valeur, un emplacement sécurisé, plusieurs suspects possibles, un auteur inconnu et une entreprise de camionnage qui a reçu le code de ramassage avec des instructions pour livrer la cargaison à un endroit inconnu de l’une des parties.”

Pointer du doigt

Un autre juge de la Cour fédérale a confirmé la décision d’Aalto la semaine dernière – rejetant un appel d’une compagnie maritime qui voulait transférer la bataille judiciaire du Canada à la Corée du Sud, le lieu d’origine de l’argent.

Deux branches de la société de sécurité Brink’s – qui a été engagée pour transporter l’argent de la Corée aux États-Unis via le Canada – poursuivent les sociétés de transport et de logistique sous-traitées pour transporter le fret.

La compagnie de camionnage qui a livré les lingots manquants a pris cette photo après avoir laissé la cargaison dans un entrepôt à Laval. L’argent a disparu par la suite. (Dossiers à la Cour fédérale)

Ces entreprises ont nié tout acte répréhensible – pointant vers d’autres maillons de la chaîne d’entreprises qui ont acheminé la précieuse cargaison par mer à Vancouver et par chemin de fer à Montréal, où elle est restée dans une cour du CN jusqu’au 20 janvier 2020, le jour où le conteneur a été libéré sur fourniture d’un mot de passe protégé.

Selon la procédure judiciaire, les 18 276,02 kilogrammes de lingots d’argent valaient 10 262 242,37 $ US – le montant que Brink’s a versé à son client après le vol.

Maintenant, Brink’s veut récupérer cet argent auprès des entreprises qu’elle prétend être responsables.

Piratage par mot de passe

Les plaidoiries judiciaires sont aussi emmêlées que le monde du mouvement maritime – mais sous-jacente à l’affaire se trouve un braquage classique réalisé par des pirates brandissant un e-mail à la place d’épées.

Le jugement d’Aalto indique que le géant du transport maritime Maersk a finalement transféré la cargaison de la Corée au Canada. Une autre entreprise – Binex – devait agir en tant que consignataire, terme d’expédition désignant l’entreprise à laquelle les marchandises sont officiellement envoyées ou livrées.

La société mondiale de sécurité Brink’s poursuit un certain nombre d’entreprises qui, selon elle, devraient être responsables de la disparition de plus de 10 millions de dollars américains de lingots d’argent expédiés de la Corée vers le Canada. (Source de l’image : pixgood)

“Maersk a généré et communiqué un code de ramassage au destinataire, Binex, sans lequel la gare de triage du CN ne pourrait pas libérer la cargaison”, a écrit Aalto.

“Le seul rôle de Binex était de recevoir le code de ramassage de Maersk et de le remettre à Brink’s, qui transporterait la cargaison jusqu’à sa destination finale à New York.”

Maersk a envoyé le code de retrait à un compte de messagerie Binex le 6 janvier 2020.

“La réception de cet e-mail et l’accès ultérieur à celui-ci par les voleurs font l’objet d’enquêtes en cours”, a écrit Aalto.

Deux semaines après que Maersk a envoyé le code – PU # 885402 – il est apparu avec le numéro de conteneur et le poids correct de la cargaison dans une demande de ramassage envoyée par e-mail à l’entreprise de camionnage qui a ensuite livré l’argent à un entrepôt comme indiqué.

“L’entrepôt était une unité finale d’un ensemble de trois bâtiments d’entrepôt plus anciens qui sont en mauvais état. La cargaison n’a ensuite jamais été revue et n’a jamais été livrée au véritable propriétaire et au véritable destinataire”, déclare Brink’s dans sa réclamation initiale.

“Après une enquête, il a été déterminé que l’e-mail de ramassage … était frauduleux et que la cargaison avait été volée.”

Un lingot d’argent situé à Nanaimo, en Colombie-Britannique

Brink’s affirme que les employés actuels ou anciens de Binex “ont donné les informations nécessaires aux voleurs, ou ont travaillé avec, ou ont été associés avec, les voleurs pour faciliter l’enlèvement de la cargaison”.

Dans une déclaration de défense, Binex nie ces allégations, affirmant que la société “a rempli ses fonctions de manière sûre et prudente à tout moment pertinent, sans faute ni négligence”.

Des lingots d’argent volés ont été retrouvés à Nanaimo et au Massachusetts. Brink’s a remis la cargaison récupérée à la police de Toronto, qui a offert une récompense de 5 000 $ pour toute information menant à une arrestation. (Dossiers à la Cour fédérale)

Pour sa part, Maersk affirme également qu’il n’a rien fait de mal, prenant “les mesures appropriées, habituelles et nécessaires” pour s’assurer que la cargaison a été “correctement et soigneusement reçue, transportée et livrée”.

Le dossier judiciaire comprend un affidavit de Phil Wright, directeur des opérations et de la sécurité chez Brink’s Global Services International, détaillant la chasse à l’argent manquant.

Wright affirme que certains des lingots ont été découverts en novembre 2020 dans une raffinerie du Massachussets. L’argent y avait été expédié de Brampton.

Près d’un an plus tard, un seul bar de 1 000 onces a été découvert à Nanaimo en octobre 2021.

“Brink’s a pris possession de l’argent qui a été découvert aux États-Unis et en Colombie-Britannique (la” cargaison récupérée”), soit 26 barils, un lingot plein et trois petits lingots d’un poids total de 1 836,175 kg”, a déclaré Wright.

Une récompense de 5 000 $

L’affidavit de Wright comprend des photos de l’argenterie, qui a été remise au service de police de Toronto.

Cela a conduit à un communiqué de presse de la police de Toronto l’année dernière, demandant l’aide du public pour “identifier les suspects” dans le vol du lingot d’argent.

Quelques-uns des 10 millions de dollars américains de lingots d’argent volés dans un conteneur maritime en janvier 2020 ont été retrouvés, mais la majeure partie manque toujours. L’un des bars a été trouvé à Nanaimo l’année dernière. (Service de police de Toronto)

La déclaration promettait une récompense de 5 000 $ pour toute information susceptible de conduire à une arrestation, mais ne donnait aucun détail reliant l’affaire au procès en cours et au braquage effronté.

“Les enquêteurs pensent qu’une partie de l’argent a été fondue en lingots pour une meilleure chance d’éviter les soupçons lors de la vente”, indique le communiqué.

“Les enquêteurs aimeraient parler à toute personne ayant reçu ces lingots ou craignant d’avoir reçu des sous-produits d’argent de cette cargaison volée.”

Il ne semble pas y avoir eu d’arrestations à ce jour.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.