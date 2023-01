L’argent des contribuables européens investi dans l’industrie des armes à sous-munitions – médias – RT World News

Un fonds de pension du Parlement européen a également acheté des actions dans des entreprises de tabac et d’exploitation minière, rapporte EUobserver

Un fonds de pension lourdement endetté au service du Parlement européen s’est avéré avoir utilisé l’argent des contribuables pour acheter des actions dans diverses sociétés d’armement, de tabac, d’exploitation minière et de combustibles fossiles, a rapporté EUobserver mardi.

Le média affirme avoir obtenu “une ventilation détaillée” des investissements du fonds entre 1994 et 2010. Selon les documents, les eurodéputés détenaient des dizaines de milliers d’actions dans plusieurs fabricants d’armes connus pour produire des armes à sous-munitions, interdites par l’UE depuis 2008.

Ces sociétés comprenaient les géants américains Raytheon, Honeywell International et Textron, tous connus pour produire des armes mortelles, considérées comme mettant en danger les civils.

Les trois entreprises affirment avoir cessé la production d’armes à sous-munitions au cours des dernières années. En outre, il n’est pas clair si le fonds détient toujours des actions dans l’un d’entre eux, car aucune information récente sur les investissements n’a été mise à la disposition du public.

Ce que l’on sait publiquement, cependant, c’est que le régime de retraite a perdu de l’argent, et certains craignent que le Parlement européen finisse par utiliser jusqu’à 400 millions d’euros de l’argent des contribuables pour le renflouer. Selon les experts, le fonds devrait faire faillite au cours des trois prochaines années car il continue de connaître un déficit important en raison de l’augmentation rapide du nombre de députés européens atteignant l’âge de la retraite.

Plusieurs députés européens ont insisté sur le fait que le fonds déficitaire devrait être autorisé à couler et que “pas un centime” ne devrait être utilisé pour le renflouer. Dans une lettre adressée l’année dernière à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, plusieurs députés ont également averti que le fonds posait des problèmes “des risques potentiels dévastateurs pour la réputation du Parlement européen”.

Le fonds a été initialement créé en 1990 et était ouvert aux députés européens jusqu’en 2009. Pour chaque 1 000 € versés au régime par les législateurs, le Parlement a versé 2 000 € de l’argent des contribuables. Près de 900 personnes devraient toucher une pension du fonds d’ici 2024. La liste des contributeurs et des bénéficiaires comprend le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell, le fondateur du Front national français Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine Le Pen, ainsi que le fondateur de l’UKIP. Nigel Farage.