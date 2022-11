L’argent des contribuables devrait être envoyé aux pays les plus pauvres pour lutter contre le changement climatique, déclare Ed Miliband

ED Miliband dit que l’argent des contribuables devrait être envoyé à des pays comme le Pakistan et les Maldives pour aider à faire face au changement climatique.

Le secrétaire fictif au climat a insisté sur le fait que les pays les plus pauvres devraient recevoir une aide en espèces du Royaume-Uni pour faire face à la crise.

La question du financement devrait être vivement débattue lors du sommet de la COP 27 en Égypte, où les dirigeants mondiaux se réunissent pendant les quinze prochains jours.

Mais M. Miliband a hésité à qualifier les paiements de réparations de la part de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré dimanche à la BBC avec l’émission de Laura Kuenssberg: «Il s’agit de la question également appelée perte et dommage. C’est le fait que les pays les plus pauvres sont confrontés aux effets massifs du changement climatique. On le voit partout dans le monde. »

Il a juré que la Chine ne recevrait pas un tel argent en disant que c’était pour les pays moins riches en première ligne.