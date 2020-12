Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a publié sa liste annuelle des dépenses gouvernementales en porc, provoquant l’indignation alors que les gens réalisent que leurs impôts ont payé des choses ridicules comme des lézards qui courent sur des tapis roulants.

«C’est la saison du rapport Festivus 2020 ….. totalisant plus de 54 milliards de dollars de déchets gouvernementaux», Paul a tweeté mardi avant de se lancer dans son rapport.

Festivus est une fête fictive issue de la sitcom télévisée «Seinfeld» où un personnage invente des vacances pour exprimer ses griefs contre ceux qui l’entourent.

J’ai beaucoup de problèmes avec vous et maintenant vous allez en entendre parler! #Festivus pic.twitter.com/hn5V6txXOk – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 23 décembre 2020

Les 10 programmes de dépenses inutiles de Paul sur sa liste comprennent les National Institutes of Health qui étudient si les spas peuvent réduire le stress (plus de 2 millions de dollars), s’ils peuvent amener les gens à surmonter leur peur d’aller chez le dentiste (plus d’un million de dollars), et même si les gens mangeront des bogues broyés (plus de 1,3 million de dollars).

Les chercheurs à l’origine de l’étude sur les bogues de base ont estimé qu’il s’agissait d’une étude nécessaire en raison de «Les pressions actuelles sur la sécurité alimentaire mondiale, y compris le changement climatique… ont déclenché la recherche de sources de protéines plus durables sur le plan environnemental.»

Aussi sur rt.com « Attaque contre tous les Américains: » Le sénateur démocrate Klobuchar déchire la demande de Trump pour des chèques de paie de 2000 $ en facture de relance

L’aide étrangère inutile répertoriée dans le rapport de Paul comprend 8,6 millions de dollars dépensés pour «Efforts de lutte contre les stupéfiants» en Afghanistan. C’est alors que les États-Unis font face à leur propre crise des opioïdes, le ministère de la Justice ayant même récemment déposé une plainte contre Walmart, affirmant que le détaillant a contribué au problème en remplissant des ordonnances douteuses pour les toxicomanes.

Outre le gaspillage des dépenses, le rapport de Paul souligne également l’ineptie du gouvernement, comme le ministère de la Défense «perdant» plus de 100 drones en Afghanistan, ce qui représente un coût de plus de 170 millions de dollars.

Le programme de la liste de Paul qui semble avoir attiré le plus d’attention, cependant, était le 1,5 million de dollars accordé au National Science Institute pour une étude qui comprenait «Marchant des lézards sur un tapis roulant.»

« Je vais faire courir les lézards sur des tapis roulants pour la moitié du prix, » écrivain Brian Almon tweeté.

Est-il normal d’être énervé atomiquement par la page 10? C’est la première fois que je célèbre Festivus avec @RandPaul – John Leachman (@leachmanjohn) 22 décembre 2020

Selon @RandPaulLe rapport annuel sur les dépenses inutiles du gouvernement, les contribuables paient toujours pour exécuter des lézards sur des tapis roulants (au coût de 1,6 million de dollars). Je pensais que cela avait été exposé il y a des années, mais peut-être que c’était des crevettes sur des tapis roulants. https://t.co/5Gtdt7pteV – Susan Ferrechio (@susanferrechio) 22 décembre 2020

La bonne nouvelle est que 54 milliards de dollars ne sont plus autant d’argent. – Mark N Jackson 🅰 (@Mark_N_Jackson) 22 décembre 2020

Le sénateur Paul a tweeté mercredi à propos de son rapport Festivus et a profité de ce moment pour souligner le récent projet de loi de relance contre lequel il a voté, destiné à apporter un soulagement économique aux Américains en difficulté pendant la pandémie de Covid-19. Alors que des millions de dollars dans le projet de loi vont à des programmes d’intérêt spécial, comme les «programmes de genre» à l’étranger, les Américains eux-mêmes ne recevront que 600 $. Paul appelé c’est un «Projet de loi infernal.»

«Le Congrès vous a donné 600 $. Aimeriez-vous savoir ce qu’ils ont donné à tout le monde? » Paul a taquiné sur Twitter avant de révéler certains des programmes de dépenses les plus ridicules de son rapport.

Le Congrès vous a donné 600 $. Aimeriez-vous savoir ce qu’ils ont donné à tout le monde? #Festivus – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 23 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!