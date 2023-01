L’argent des combustibles fossiles nécessaire aux solutions climatiques – nouveau leader de l’Université d’Oxford

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il doit y avoir « reconnaissance et engagement » du rôle de l’industrie des combustibles fossiles dans la transition mondiale vers l’énergie verte, a déclaré le nouveau vice-chancelier de l’Université d’Oxford.

La professeure Irene Tracey veut que l’université soit un chef de file dans ce qu’elle a appelé le « problème le plus urgent de notre époque ».

Lors de sa cérémonie inaugurale mardi au Sheldonian Theatre, elle a annoncé son intention de faire de l’Université d’Oxford un centre de recherche interdisciplinaire sur la recherche de solutions climatiques.

Mais, s’adressant à l’agence de presse PA, elle a souligné la nécessité d’inclure l’expertise scientifique et le soutien financier des compagnies pétrolières.

Elle a également déclaré qu’elle commanderait une analyse indépendante des salaires et des conditions du personnel de l’université, après plusieurs jours de grèves en novembre et la poursuite d’actions sans grève telles que le travail à contrat et le refus de faire du bénévolat.

S’exprimant avant son discours, elle a déclaré que des conversations avec les étudiants étaient en cours sur la nécessité de s’engager avec des sociétés énergétiques traditionnelles.





Certaines des solutions devront provenir de l’industrie même qui fait partie du problème Professeur Irène Tracey

En réponse à un rapport étudiant publié l’année dernière qui a révélé que l’université avait reçu plus de 1,6 million de livres sterling de financement et de dons d’entreprises de combustibles fossiles au cours d’un exercice, elle a déclaré: «Nous avons une structure décentralisée ici, de sorte que chaque collège peut décider de son propre désinvestissement.

« Je suis plus intéressé par la façon dont nous devons avoir des conversations avec certaines de ces industries.

“C’est moins une question d’argent et de dons, c’est en fait comment ils doivent nous aider à trouver les solutions et mettre leurs ressources à aider à trouver les solutions parce qu’ils ont les ressources.

« Il s’agit de reconnaître que nous devons commencer à réfléchir à des solutions pragmatiques pour résoudre ce problème et, à bien des égards, nous sommes peut-être plus libres, en tant que secteur universitaire, de le faire que les gouvernements.

« Le résultat, c’est qu’il va être très difficile de sevrer du pétrole à court terme, on ne peut pas faire ça demain, on n’a pas assez d’énergies alternatives pour le faire.

“Donc, dans une certaine mesure, il doit encore y avoir cette reconnaissance et cet engagement de cette industrie, et ils ont également une excellente base scientifique et technique pour trouver certaines des solutions, ils ont également les finances pour le faire .

«Je pense donc qu’il s’agit d’éduquer nos étudiants, d’avoir le dialogue, de comprendre comment nous allons résoudre ce problème et de reconnaître qu’en fait, certaines des solutions devront venir de l’industrie même qui fait partie du problème.

“Et nous allons juste devoir accepter cela et comprendre cela.”

Les directives de l’Université d’Oxford sur l’acceptation des dons et des financements de combustibles fossiles indiquent que cet argent ne devrait être pris “que lorsque l’objectif est explicitement lié à permettre des accélérations significatives de l’utilisation du carbone et à accélérer la transition vers le zéro carbone net”.

Le professeur Tracey a également parlé du rôle de l’Université d’Oxford dans la lutte contre le problème mondial de la désinformation et de la méfiance à l’égard de l’expertise.

Bien qu’elle pense que les réalisations scientifiques et les informations mises à disposition pendant la pandémie ont contribué à inverser cette tendance, il reste encore beaucoup à faire.

Elle a déclaré : « L’éducation et la communication sont essentielles.

«L’une des choses sur lesquelles nous avons travaillé très dur à Oxford est de nous assurer que nos jeunes scientifiques apprennent à communiquer avec différents publics et à participer à l’engagement du public afin de démystifier le processus.

“Vous aidez également les gens à comprendre que lorsque les scientifiques changent d’avis ou disent en fait que nous pensons cela maintenant, cela ne signifie pas qu’ils sont douteux ou illicites ou qu’ils se sont trompés, c’est juste que c’est le processus de la science que vous êtes construire et s’améliorer tout le temps.

“Nous ne pouvons probablement résoudre ces problèmes qu’en diffusant les bonnes informations et en continuant à les diffuser et peut-être en continuant à les diffuser de différentes manières.”