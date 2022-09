L’argent de la vente de Chelsea est toujours sur le compte de la société Abramovich – The Times

Abramovich a vendu le club de football de Premier League dans le cadre d’un accord de 4,25 milliards de livres sterling (4,9 milliards de dollars) en mai

La majorité des 2,5 milliards de livres sterling (2,9 milliards de dollars) levés par la vente du club de football de Premier League Chelsea se trouve toujours sur le compte bancaire gelé d’une société appartenant à l’ancien propriétaire Roman Abramovich, a rapporté le Times.

Avant que ses avoirs ne soient gelés par le gouvernement britannique pour des liens présumés avec le président russe Vladimir Poutine, Abramovich a mis le club qu’il possédait depuis 2003 sur le marché le 2 mars.

Supervisée par les autorités britanniques et la banque d’investissement new-yorkaise Raine, une vente était toujours autorisée à condition qu’Abramovich n’en profite en aucune façon.

Après un processus intense de près de trois mois, les géants de l’ouest de Londres ont ensuite été vendus pour 2,5 milliards de livres sterling (2,9 milliards de dollars) à un consortium dirigé par Todd Boehly, qui s’est engagé à injecter 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires (2 milliards de dollars) dans le club.

Trois mois plus tard, cependant, le Times rapporte que la majorité du montant de 2,5 milliards de livres sterling (2,9 milliards de dollars) de la vente est toujours sur le compte de la société holding d’Abramovich, Fordstam Ltd, par l’intermédiaire de laquelle il possédait auparavant Chelsea pendant près de 20 ans de règne. .

Lire la suite La légende de Chelsea, Terry, rend hommage au “meilleur propriétaire” Abramovich dans un message passionné

Une petite somme aurait été débloquée pour couvrir les frais de démarrage d’une fondation caritative destinée à aider les victimes de l’opération militaire en Ukraine, mais un député britannique a affirmé que le ministère britannique des Affaires étrangères avait été “désespérément lent” dans l’organisation de la distribution de l’argent pour ce faire.

Alors qu’Abramovich a fait de Chelsea une force continentale qui a remporté chaque pièce d’argenterie proposée, y compris la Ligue des champions à deux reprises, la vie sous la propriété de Todd Boehly a connu des débuts difficiles.

Alors que ses protégés ne gagnent que sept points en cinq matches alors qu’ils sont neuvièmes du classement de Premier League, l’entraîneur Thomas Tuchel a exigé qu’ils “endurcir” après leur dernière défaite 2-1 contre Southampton en milieu de semaine.

Boehly, cependant, n’a pas hésité à dépenser, tout comme Abramovich l’a fait à l’apogée de ses pouvoirs.

Mercredi, son groupe aurait déboursé 70 millions de livres sterling (81 millions de dollars) plus 5 millions de livres sterling (5,8 millions de dollars) en modules complémentaires pour le défenseur de Leicester City Wesley Fofana, portant la frénésie de dépenses estivales de Chelsea à plus de 250 millions de dollars avec Marc Cucurella, Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly autres arrivées notables.

LIRE LA SUITE: Les dépenses estivales de Chelsea dépassent les 250 millions de dollars

Le jour de la date limite, Chelsea se rapprocherait également de l’attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang pour un montant de 14 millions d’euros (14 millions de dollars) alors que Marcos Alonso se dirige dans la direction opposée.