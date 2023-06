L’argent dans vos applications de paiement peut être à risque, selon une agence de consommation

Si vous stockez votre argent dans une application de paiement numérique comme Venmo, PayPal ou Cash App, vous voudrez peut-être déplacer cet argent ailleurs. C’est selon le Consumer Financial Protection Bureau, qui a publié jeudi un rapport soulignant les dangers financiers que ces applications posent aux consommateurs en raison d’un manque d’assurance-dépôts fédérale.

Le CFPB a souligné plusieurs grandes institutions financières, dont la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank, qui ont connu une faillite bancaire plus tôt cette année qui a mis en péril l’argent des particuliers et des entreprises.

L’argent stocké sur les applications de paiement peut ne pas être détenu sur des comptes avec une assurance-dépôts fédérale, une couverture qui protège votre argent en cas de faillite bancaire, a expliqué le CFPB dans un communiqué de presse. Ainsi, en cas de crise financière, plus de 75 % des adultes américains qui utilisent ces applications pourraient perdre les fonds qu’ils y conservent.

Rien qu’en 2022, le volume de transactions de tous les fournisseurs de services d’applications de paiement numérique était d’environ 893 milliards de dollars, selon le communiqué.

« Les applications de paiement numérique populaires sont de plus en plus utilisées comme substituts d’un compte bancaire traditionnel ou d’une coopérative de crédit, mais ne disposent pas des mêmes protections pour garantir la sécurité des fonds », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans le communiqué.

Outre leur manque de sauvegarde en cas de turbulences financières, les applications peuvent également conserver et investir les fonds que vous y stockez sans le même contrôle réglementaire que les banques ou les coopératives de crédit assurées, a déclaré le CFPB. De plus, les accords d’utilisation de ces applications ont tendance à manquer de clarté et de précisions sur la façon dont ils gèrent votre argent.

Au lieu d’utiliser des applications de paiement numérique, envisagez de conserver votre argent dans un compte d’épargne à haut rendement qui sécurise vos fonds et vous offre le taux d’intérêt le plus élevé sur votre argent. Assurez-vous que ce compte est également assuré par la Federal Deposit Insurance Corp., ou FDIC.

