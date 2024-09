L’argent coule à flot sur les paris électoraux américains quelques minutes après que le juge a donné son feu vert, mais un appel se profile

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY — Les gens ont commencé à parier sur le parti politique qui remporterait le contrôle du Congrès lors des élections de novembre, quelques minutes seulement après la décision d’un juge jeudi autorisant les paris – les seuls à être légalement approuvés par une juridiction américaine.

La start-up new-yorkaise Kalshi a commencé à prendre ce qui s’apparente à des paris sur l’issue des élections législatives de novembre après qu’un juge a refusé de les en empêcher.

Cette décision a permis à l’entreprise, au moins temporairement, d’offrir des contrats de prédiction – essentiellement des paris oui ou non – sur le parti qui remportera le contrôle du Sénat et de la Chambre en novembre.

La société et son avocat n’ont pas répondu aux messages demandant des commentaires, et il n’était pas clair s’ils avaient l’intention de proposer des paris au-delà de ceux publiés jeudi pour les courses au Congrès, y compris potentiellement des paris sur la course présidentielle.

Il n’était pas non plus immédiatement clair si les paris sportifs ou les casinos en ligne chercheraient à proposer des paris politiques similaires à la lumière de la décision.

Les prix des contrats dits prédictifs de Kalshi ont varié tout au long du début de l’après-midi. En milieu d’après-midi, un pari sur la victoire des républicains au Sénat valait 76 cents ; un pari de 100 dollars valait 129 dollars. Un pari sur la victoire des démocrates à la Chambre des représentants valait 63 cents, un pari de 100 dollars valait 154 dollars.

On ne sait pas combien de temps ces paris pourraient durer ; la Commodity Futures Trading Commission, qui a interdit l’année dernière à la société de les proposer, a déclaré qu’elle ferait appel de la décision le plus rapidement possible.

Comparant son client aux entreprises étrangères qui prennent des paris de clients américains sur les élections américaines sans l’approbation du gouvernement américain, Roth a déclaré que Kalshi essaie de faire les choses correctement, dans le cadre de la réglementation gouvernementale.

« Ils ont investi massivement dans ces marchés », a-t-il déclaré lors de l’audience de jeudi. « Ils ont dépensé des millions de dollars. Il serait pervers que tous ces investissements partent en fumée. »

Mais Raagnee Beri, avocat de la commission, a déclaré que permettre de tels paris pourrait encourager des activités malveillantes visant à influencer le résultat des élections et à saper la confiance déjà fragile du public dans le processus de vote.

« Ces contrats donneraient aux acteurs du marché une incitation de 100 millions de dollars pour influencer le marché lors des élections », a-t-elle déclaré. « Il y a une menace très grave pour l’intérêt public. »

Elle a utilisé l’analogie de quelqu’un qui a pris une position d’investissement dans les matières premières à base de maïs.

« Quelqu’un diffuse de fausses informations sur une sécheresse, sur l’arrivée d’une sécheresse », a-t-elle déclaré. « Cela pourrait faire bouger le marché et le prix du maïs. La même chose pourrait se produire ici. La commission n’est pas obligée de subir les inondations avant de construire un barrage. »

La décision de jeudi ne sera pas la dernière de l’affaire. La commission a déclaré qu’elle ferait appel d’urgence devant un tribunal de circuit de Washington DC et a demandé au juge de suspendre sa décision pendant 24 heures. Mais le juge a refusé, ne laissant aucune interdiction en vigueur pour la société de proposer des paris électoraux, du moins à très court terme.

L’entreprise propose déjà des positions de type oui/non sur des sujets politiques, notamment si une fermeture du gouvernement aura lieu cette année, si un nouveau juge à la Cour suprême sera confirmé cette année et si le taux d’approbation du président Joe Biden sera supérieur ou inférieur à un certain niveau d’ici la fin de l’année.

Les paris sur Kalshi ne sont techniquement pas les premiers à être proposés légalement sur les élections américaines. La Virginie-Occidentale a autorisé de tels paris pendant une heure en avril 2020 avant de revenir sur sa décision et d’annuler ces marchés de paris, décidant qu’elle n’avait pas fait les recherches appropriées au préalable.

