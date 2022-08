L’argent collecté, dépensé dans la 37e course au Sénat de l’État – Shaw Local

Gagner l’investiture républicaine – et essentiellement les élections générales – au 37e siège du Sénat de l’État a fini par coûter un joli centime à la campagne de Win Stoller.

Stoller, le titulaire et homme d’affaires de Germantown Hills, a remporté la primaire contre l’homme d’affaires de Dixon Brett Nicklaus par 533 voix, 11 170 contre 10 637.

Selon les rapports financiers couvrant la période du 1er avril au 30 juin, la campagne Stoller a dépensé 250 756,48 $ et s’est soldée par un reliquat de 164 338,09 $.

Les plus gros donateurs de la campagne Stoller étaient un transfert de 10 000 $ de la campagne Dan McConchie, 7 000 $ de Parsons Cos. à Roanoke et 5 000 $ d’Uftring Automall à East Peoria.

La campagne Nicklaus, en revanche, a dépensé 55 578,01 $ au cours de cette période et il restait 2 564,41 $.

La campagne de Nicklaus a reçu une infusion de 25 000 $ du comité d’action politique JBD Lead Forward de LaGrange (JBD étant James Brian Durkin, chef républicain de la Chambre). Le même PAC a également donné à Kyle Ham 42 7450 $ lors de la 105e course de Statehouse.

Ce ratio dollar par vote, au fait ? Stoller a dépensé 22,45 $ par vote, Nicklaus a dépensé 5,23 $.

La course a basculé sur la géographie. Stoller a porté les six comtés du sud dans le district législatif redessiné tandis que Nicklaus a porté les six comtés du nord.

74e course

Brad Fritts, qui a remporté la primaire républicaine pour le 74e siège de la Statehouse, a fini par gagner 50 824 $ et dépenser 46 857 $ au cours du deuxième trimestre.

Son adversaire, le maire de Dixon Li Arellano Jr., avait 54 991 $ de recettes et 74 802 $ de dépenses au cours du même trimestre.

Fritts a terminé le trimestre avec 5 950 $ et Arellano avec 1 594 $.

Comités centraux républicains

Les comités centraux républicains de l’Illinois ont tenu mercredi des réunions de réorganisation pour élire de nouveaux dirigeants. Le Comité central de l’État est le conseil d’administration du Parti républicain de l’Illinois. Les membres nouvellement élus comprennent Jan Weber de Geneseo dans le 16e district et Chad Weaver d’Erie dans le 17e district.

Les membres du Comité central de l’État du GOP de l’Illinois ont été élus par un vote pondéré des membres du comité de circonscription au sein des districts du Congrès.

Bulletins non comptés

Le Conseil des élections de l’État de l’Illinois a signalé qu’il y avait 45 072 bulletins de vote qui n’ont pas pu être comptés lors de la primaire. La plupart, près de 42 142, étaient des demandes de vote par courrier qui n’ont pas été retournées.

Le comté de Whiteside avait 93 bulletins de vote non comptés, dont 40 étaient des bulletins de vote par correspondance non retournés. Ogle avait 23 bulletins de vote de ce type, dont 21 étaient des courriers non retournés, Lee en avait 22, tous des bulletins de vote par correspondance non retournés, et Carroll en avait 11 au total, 9 étaient des bulletins de vote par correspondance non retournés.

16e course du Congrès

Le représentant américain Darin LaHood, qui a remporté la primaire républicaine pour le siège qu’Adam Kinzinger quitte, pourrait avoir un adversaire aux élections générales.

Une opposante potentielle a déposé un dossier : Elizabeth “Lisa” Haderlein s’est rendue à Springfield pour déposer sa pétition le 25 juillet. La résidente de Harvard a même posté une photo d’elle posant avec une sculpture de Lincoln après avoir terminé. Il y a eu une demande d’examen de sa pétition, à ce jour.

Selon le conseil d’État, lundi est la date limite pour les résolutions que les candidats des partis établis doivent déposer pour pourvoir un poste vacant. Comme il n’y a pas eu de primaire démocrate dans le 16e, il y a un poste vacant.

Le cahier de campagne est un regard périodique sur l’élection de 2022. Soumettre les avis de rassemblements publics et de rencontres de candidats à [email protected].