L’argent cause du stress aux trois quarts des Canadiens : sondage

La majorité des Canadiens disent avoir réduit leurs dépenses au cours des derniers mois, et les deux tiers des Canadiens se disent stressés par l’argent, selon les données publiées par l’Institut Angus Reid.

La recherche a également révélé que plus de la moitié des Canadiens ne peuvent pas faire face au coût de la vie.

“Quatre personnes sur cinq déclarent avoir réduit leurs dépenses au cours des derniers mois en réduisant leur budget discrétionnaire, en retardant un achat important, en conduisant moins, en réduisant les voyages et les dons de bienfaisance, ou en reportant l’épargne pour l’avenir”, indique un rapport du agence de recherche indépendante.

Dans une étude portant sur 2 279 répondants, 42 % ont déclaré qu’ils retardaient un achat important, 41 % ont déclaré qu’ils conduisaient moins et 57 % ont déclaré qu’ils réduisaient leurs dépenses discrétionnaires générales.

Certains Canadiens, cependant, connaissent plus de difficultés financières que d’autres.

Selon Angus Reid, les Canadiens de la Saskatchewan et du Canada atlantique sont 50 % plus susceptibles que ceux des autres régions du pays d’« utiliser un don soudain de 5 000 $ pour rembourser leur dette » s’ils en reçoivent un.

Les recherches de l’organisme sans but lucratif ont également indiqué que les habitants de l’Alberta et des Maritimes sont plus susceptibles que ceux des autres régions du pays de dire qu’ils ont réduit leurs dépenses au cours des derniers mois.

Selon les résultats, les Canadiens plus âgés déclarent être mieux placés pour « endurer des dépenses imprévues ».

Dans l’étude, trois répondants sur cinq âgés de plus de 54 ans ont déclaré pouvoir dépenser 1 000 $ de plus ce mois-ci, “contre deux sur cinq parmi leurs pairs plus jeunes”.

“Les personnes âgées de 35 à 54 ans sont les moins susceptibles d’être en mesure de se permettre confortablement des dépenses supplémentaires”, lit-on dans le rapport.

Avec une récente baisse du coût de l’essence et des aliments dans tout le pays, les économistes ont souligné une décélération de l’inflation d’une année sur l’autre au Canada, qui a ralenti à 7,6 % en juillet.

Les experts ont également révélé que le mois de juin a probablement connu un pic du taux d’inflation global, avec un sommet de près de 40 ans de 8,1 % résultant d’augmentations mensuelles depuis juin 2020.

Statistique Canada a publié des données qui ont montré une augmentation de 35,6 % des prix de l’essence en juillet par rapport à l’année dernière, ce qui est nettement inférieur à l’augmentation de 54,6 % des prix du carburant en juin.

Mais les Canadiens ressentent toujours le fardeau de l’inflation, les prix des aliments ayant augmenté de 9,9 % en juillet par rapport à il y a un an et ce sentiment pourrait s’aggraver avec la montée des craintes de récession.

RBC prévoit que l’économie canadienne est sur la bonne voie pour une « légère récession » en 2023, en raison de pénuries de personnel, de demandes d’assurance-chômage et des ramifications économiques retardées des restrictions pandémiques entraînant une croissance du PIB de moins de 1 %.

Bien que ce résultat soit incertain, Angus Reid rapporte que la confiance des consommateurs en prend un coup, 76 % des répondants de leur étude se disant « stressés par l’argent ».

Alors que l’inflation se situe au-dessus de la cible de 2 % de la Banque du Canada, la banque centrale se prépare à faire sa prochaine annonce sur les taux d’intérêt le 7 septembre.

MÉTHODOLOGIE

L’Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne du 8 au 10 août 2022 auprès d’un échantillon aléatoire représentatif de 2 279 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. »