Washington n’a plus que 6 milliards de dollars pour les besoins de Kiev mais envisagerait un nouveau programme d’aide

L’aide américaine à l’Ukraine pourrait s’épuiser complètement dès le milieu de l’été, a rapporté Politico lundi, citant des sources proches du dossier. C’est que Washington a déjà dépensé la majeure partie du programme d’aide de 48 milliards de dollars approuvé par le Congrès en décembre.

Selon le média, les États-Unis n’ont plus que 6 milliards de dollars à dépenser en armes et fournitures pour Kiev, ce qui signifie que l’aide américaine aux forces ukrainiennes pourrait bientôt s’arrêter.

Les membres du Congrès seraient alarmés par le fait que la Maison Blanche pourrait bientôt être incapable de fournir rapidement une aide militaire à l’Ukraine, d’autant plus que Kiev prévoit une contre-offensive très médiatisée contre la Russie.

« Il est essentiel que l’administration fournisse à l’Ukraine ce dont elle a besoin à temps pour défendre et reprendre son territoire souverain », a-t-il ajouté. La sénatrice Susan Collins a déclaré aux dirigeants du Pentagone la semaine dernière.

Politico rapporte que la Maison Blanche discute actuellement d’un tout nouveau programme d’aide destiné à maintenir l’approvisionnement en Ukraine, selon un haut responsable de l’administration, qui a noté qu’il n’est pas clair quels pourraient être les besoins de Kiev pendant ou après la contre-offensive. La source a ajouté que l’administration du président Joe Biden est « pleinement engagé » soutenir le gouvernement de Kiev « pour le long terme. »

Le Pentagone a annoncé la semaine dernière son dernier programme d’aide à Kiev, d’une valeur de quelque 1,2 milliard de dollars, destiné à l’industrie militaire pour produire des munitions d’artillerie et de défense aérienne. Des responsables militaires américains ont déclaré que ces munitions étaient destinées à répondre aux besoins de l’Ukraine. « besoins les plus urgents » et fournissent « capacités critiques à court terme ».

Les discussions sur un nouveau programme d’aide à l’Ukraine devraient toutefois susciter un débat féroce au Congrès dans les mois à venir et se heurteront à la résistance des républicains qui ont appelé à des réductions des dépenses publiques pour l’Ukraine, citant des problèmes intérieurs imminents.

L’administration Biden est déjà engagée dans une impasse avec la Chambre des représentants à majorité républicaine sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Washington gère actuellement une dette nationale estimée à plus de 31 billions de dollars, risquant un défaut.

Moscou, quant à lui, a critiqué à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour avoir continué à injecter des armes en Ukraine. Selon les estimations russes, l’Occident avait fourni pour quelque 100 milliards de dollars d’armes, de munitions et de fournitures à l’armée ukrainienne à la fin de 2022. Les États-Unis et leurs alliés ont cependant continué d’insister sur le fait qu’ils ne sont pas directement impliqués dans le conflit.