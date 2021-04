Pour quiconque doute de la condamnation d’un communiqué de presse émis peu avant minuit un dimanche, les affirmations avancées par les dirigeants de la Super League européenne, jonchent leur annonce auto-glorieuse de promesses si vagues et creuses que l’on se demande pourquoi ils dérangé, n’a pas déçu.

Une phrase après avoir vanté que les 12 toxiques recevraient chacun environ 4,2 milliards de dollars « soutenir les plans d’investissement » et faire face aux dommages causés par la pandémie, Florentino Perez, dont les changements structurels au Real Madrid ont inclus des amendements visant à rendre presque impossible les aspects pratiques de sa destitution en tant que président, aurait déclaré que cette idée d’une sourde sourde éblouissante « aidez le football à tous les niveaux » et « amenez-le à sa juste place dans le monde ».

Le football sera dans un proche avenir au bord de l’effondrement complet. Personne ne pense à la situation dans son ensemble, seulement au côté financier. Je crois toujours que nous pouvons résoudre cette situation désagréable. – Dejan Lovren (@ Dejan06Lovren) 19 avril 2021

Les courants de pensée dominants sont qu’il s’agit soit d’un faux pas horrible – aliéner les fans, créer une ligue que personne ne veut vraiment et même offrir le risque très réel que les joueurs soient interdits de participer à des compétitions telles que la Coupe du monde – ou un savoir acte de sens du bord grotesquement théâtral et maniaque malavisé qui est en fait un plan, à répéter à jamais chaque fois que les clubs veulent augmenter leur pouvoir de négociation sur l’argent de la diffusion de la Ligue des champions.

Dans un monde d’arguments sans fin et de division sur la VAR, la position des footballeurs en tant que modèles et la richesse glutineuse qui a déjà rendu les échelons supérieurs du sport profondément désagréables à bien des égards, ce fiasco a, enfin, unifié tout le monde en dehors de la hommes d’affaires bravade derrière les fanfaronnades. Le fait qu’ils ne peuvent pas comprendre pourquoi cela serait le résultat est une tragi-comédie à part entière, et témoigne de leur incapacité à imaginer à quel point le jeu est devenu empoisonné par une bande sonore de poches sans relâche.

Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas n’importe quelle Super League. Le plaisir des grands jeux est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football là-bas … ⚽💔 – Mesut Özil (@ MesutOzil1088) 19 avril 2021

«Nous allons aider le football à tous les niveaux», Florentino Pérez, président du Real Madrid et 1er #ESL président. Non, tu ne le feras pas. Vous n’avez plus de terrains d’entraînement à vendre. Tout est question de cupidité. Le Real est un grand club historique et, comme les autres clubs fondateurs, ne devrait pas se baisser aussi bas. – Henry Winter (@henrywinter) 18 avril 2021

Une grande partie de la fureur a été à juste titre dirigée vers les clubs, dont aucun ne pourra regagner sa réputation auprès des personnes et des communautés qu’ils ont trahies avec cette prise de pouvoir effrontée, pour utiliser le terme qui a coulé aussi librement que le plus familier des clichés au cours des dernières 24 heures. Une meilleure compréhension des motivations motrices derrière cette situation, cependant, nécessite un aperçu des personnages impliqués.

Le rouleau de déshonneur des nouveaux propriétaires de l’AC Milan, Paul Singer et Eliot Management, était décrit avec des détails décourageants par l’avocat Tammi Gaw alors que les nouvelles des plans ont éclaté.

Je suppose que ces clubs « fondateurs » de la Super League qui ont installé Florentino Perez en tant que président savent qu’il a changé les statuts du Real Madrid pour qu’il soit pratiquement impossible pour lui d’être contesté en tant que président. Le savent-ils? – Sam Wallace (@SamWallaceTel) 18 avril 2021

Il est maintenant très clair que 12 «fondateurs» de la Super League européenne essaieront d’utiliser la promesse d’une solidarité de 10 milliards d’euros sur 23 ans pour vendre aux gouvernements, à l’UE et aux ligues nationales. Triste d’annoncer que les clubs, selon des sources, sont « engagés » à s’échapper – Sam Wallace (@SamWallaceTel) 18 avril 2021

Gaw a expliqué comment l’entreprise avait acheté des obligations à prix réduit en Argentine après avoir fait défaut sur sa dette souveraine, puis avait poursuivi avec succès le pays devant les tribunaux américains et britanniques, dans la mesure où ils ont saisi un navire de la marine argentine amarré au large des côtes du Ghana dans le cadre de un jugement de 1,5 milliard de dollars.

Singer, a déclaré Gaw, avait déjà adopté un stratagème similaire au Pérou et a réclamé 127 millions de dollars contre la République démocratique du Congo, visant à acheter des dettes appartenant à des régimes corrompus et à capitaliser sur l’argent qui aurait pu être dépensé pour les citoyens.

🚨 | Les joueurs qui participent à la Super League NE SERONT PAS autorisés à participer à la Coupe du Monde ‘Qatar 2022’. @MirrorFootball#rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 18 avril 2021

À Manchester United, le vice-président exécutif Ed Woodward est un ancien banquier d’investissement de JP Morgan, les géants financiers américains qui ont été révélés comme renforçant le poids financier de la nouvelle ligue de 6 millions de dollars.

Andrea Agnelli, de la Juventus, est un milliardaire qui a insisté sur le fait qu’il avait « jamais vu, jamais discuté » un document prétendument avancé la suggestion de l’ESL en 2018, ajoutant qu’il aiderait l’UEFA à façonner l’avenir du football.

Arsenal a effectué 55 licenciements tout en discutant simultanément d’un paiement de 350 millions de livres sterling pour rejoindre ce culte commercial élitiste effrayant. Gênant. – Freddie Paxton (@Freddie_Paxton) 18 avril 2021

Faire cela au milieu d’une pandémie, lorsque les fans ne peuvent même pas protester dans leurs propres stades, ne peuvent pas faire entendre leur voix, le rend encore plus lâche et vil. – Sam Farley (@FarleyWrites) 18 avril 2021

Fraîchement démissionné de son poste de président de l’Association des clubs européens, pour qui il était censé représenter 246 membres, les paroles d’Agnelli dans le communiqué de presse absurde sont si déroutantes qu’il est difficile d’étouffer un rire.

Il a raison de mentionner un « moment critique », mais ce langage de l’urgence doit être crié sur les toits, dans et au-delà du football dès maintenant, afin de pouvoir voir au-delà du gain financier pur et de trouver un équilibre qui ne se limite pas aux milliardaires et à leurs intérêts fiables et myopes.

Le projet est financé par JP Morgan avec 3,5 milliards d’euros payés d’avance aux 15 fondateurs, bien que les clubs et les clubs aient seuls l’intention d’être les actionnaires de la Super League européenne. – Sam Wallace (@SamWallaceTel) 18 avril 2021

prenez votre opinion sur la super ligue européenne et traduisez-la en problèmes de société plus larges je vous en prie – boisé🌏🌍🌎 (@jakkewood) 18 avril 2021

Comme pour marteler le ridicule du raisonnement supposé derrière l’ESL, Agnelli a poursuivi en mentionnant un « une assise durable pour l’avenir à long terme », « solidarité » et, de peur que le cynisme de quiconque ne soit à plein régime, « modèles de rôle attrayants » pour « fans et joueurs amateurs ».

Parler de milliards de dollars distribués à une douzaine de clubs sales est exactement le contraire de ce que les gens veulent entendre à un moment où le fossé entre les riches et les pauvres est plus grand que jamais. Le football devrait montrer sa conscience, se concentrer sur le potentiel abondant du jeu pour redonner espoir, inspirer les gens et devenir une force pour le bien, pas un autre emblème décourageant de la poursuite de l’argent enragée.

Alors quel joueur d’un #EuropeanSuperLeague le club sera le premier à défendre son sport, à défendre ce qui est juste et à tenir tête à son employeur? Grand appel, défis des payeurs, mais s’ils ont des principes + empêchés de représenter leur pays, ils doivent s’exprimer. – Henry Winter (@henrywinter) 19 avril 2021

Quelques vrais mercenaires … toutes les valeurs et l’histoire jetées par la fenêtre – Yannick Bolasie (@YannickBolasie) 19 avril 2021

Les plus petits clubs – comme de nombreuses organisations et emplois – sont tombés au mur en plus grand nombre que jamais l’année dernière. Ils auraient pu être sauvés avec la moindre fraction des richesses que ces propriétaires et clubs commandent, mais ici nous utilisons les mots de code du « pyramide du football plus large » comme moyen de gonfler les revenus et la valeur nette. Avec chaque déclaration officielle de ces célèbres clubs autrefois respectés, l’absurdité des riches s’enrichissant tout en coupant tout le monde devient moins facile à écarter que la posture absurde qu’elle est.

L’un des nombreux aspects lassants de toute cette triste pagaille est que les clubs de football d’élite et les joueurs n’avaient pas aussi mal réussi à montrer leur pouvoir d’introduire des changements positifs que beaucoup le craignaient au début de la pandémie.

Déclaration de 12 clubs de football de certains pays européens: pourquoi être bon quand on peut être riche – Kate Mason (@kvlmason) 18 avril 2021

Pouvons-nous tous convenir que le capitalisme est mauvais maintenant – Tête de Kara (@KaraonTW) 18 avril 2021

Manchester United et Manchester City ont contribué aux tentatives de réduction de la pauvreté alimentaire dans leurs zones locales. Chelsea a gagné le respect et les pouces pour avoir ouvert son stade au personnel du NHS et encouragé les joueurs à soutenir les initiatives communautaires. Marcus Rashford n’est que la plus éminente des stars à avoir essayé d’utiliser leur voix et leur richesse pour créer le changement.

Si rien d’autre, ces moments de relations publiques positives semblaient suggérer que les clubs étaient conscients et se soucient du monde dans son ensemble, les optimistes spéculant tranquillement que cela pourrait ouvrir la voie à la cessation indispensable d’une obsession des marges bénéficiaires et à une plus grande concentration. sur le rôle central qu’ils peuvent jouer si efficacement dans les communautés locales.

«Notre travail consiste à maximiser nos revenus», Un membre du conseil d’administration de l’un des clubs a été cité par Sky Sports aujourd’hui. « Le bien général du jeu est une préoccupation secondaire. » Aussi improbable que cela puisse paraître après le cirque surréaliste du dernier jour environ, vous ne pouvez qu’espérer que la stupeur avide de ce point de vue sera reléguée au passé dans le sport et la société.

Par Ben Miller