À 11 heures du matin, le soir du Nouvel An, l’offre de bière artisanale dans les magasins d’alcool de la ville balnéaire populaire de Raglan était déjà quelque peu épuisée, alors qu’une foule de Néo-Zélandais se préparait à être parmi les premiers à faire ses adieux à une année tout à fait inhabituelle.

La menace de la pandémie étant pratiquement bannie de ses côtes, du moins pour le moment, les Néo-Zélandais ont abordé la période des fêtes comme ils le font habituellement.

À partir de la mi-décembre, le pays glisse dans une sorte d’hébétude estivale d’une semaine, alors que les travailleurs de la ville fuient vers des sites pittoresques le long des côtes et de la campagne. Les écoles ferment jusqu’en février, la radio publique adopte des programmes d’été – moins de nouvelles, plus de chansons et de commentaires de cricket – et les nettoyeurs à sec et les cafés même dans les rues les plus fréquentées d’Auckland sont fermés pendant des semaines à la fois.

Le soir du réveillon du Nouvel An, les Aucklandois se sont rassemblés dans les quartiers en bord de mer pour regarder un feu d’artifice de cinq minutes à minuit au-dessus du port. Des groupes d’amis ont grillé le nouvel an, qui est arrivé à 6 heures du matin, lors de barbecues dans des maisons de vacances rurales. Et à Gisborne, sur la côte est, des milliers de fêtards ont compté ensemble jusqu’en 2021 à Rhythm and Vines, qui se présente comme «le premier festival au monde à accueillir le premier lever de soleil de la nouvelle année».