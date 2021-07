L’arène des Phoenix Suns s’appellera Footprint Center

Source : Partenaires et empreinte de Suns Legacy

Les Phoenix Suns ont un nouveau nom d’arène, après avoir convenu des conditions avec la société d’ingénierie Footprint, ont annoncé vendredi les parties. Le complexe du centre-ville de Phoenix s’appellera Footprint Center.

Empreinte est une entreprise technologique axée sur l’environnement qui souhaite éliminer les plastiques à usage unique. L’entreprise basée en Arizona développe et fabrique des produits d’emballage à base de plantes et est reconnue sur la liste 2021 CNBC Disruptor 50, qui honore les entreprises privées sortant de la pandémie.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été fournis. Mais les parrainages des arènes de la NBA sont généralement à sept chiffres par an, et le cabinet de conseil en partenariats sportifs IEG note que les accords peuvent également aller jusqu’à 30 millions de dollars par an.

Dans une interview avec CNBC mercredi, l’associé directeur de Suns, Robert Sarver, a déclaré que l’accord avec Footprint est « l’un des partenariats les plus uniques dans le sport » car Footprint a un accès complet à l’arène et utilisera des événements pour tester de nouvelles technologies.

« Nous allons innover et transformer le fonctionnement des sites sportifs », a déclaré Sarver. « L’idée est que Footprint créera un laboratoire d’innovation pour nous dans notre arène, puis nous pourrons en profiter et inciter d’autres arènes à travers le monde à faire la même chose. »

Footprint fabrique des produits durables tels que des contenants prêts-à-manger fabriqués à partir de fibres biosourcées, biodégradables, compostables et recyclables. Footprint a conclu des accords avec des sociétés telles que Swanson Foods (fabricants de dîners surgelés Hungry-Man) et Conagra Brands (dîners Healthy Choice). À ce jour, Footprint a levé plus de 500 millions de dollars, selon PitchBook.

« Au fil du temps, je pense que vous verrez qu’ils vont devenir une marque domestique », a déclaré Sarver. « Ils sont dans un espace très prisé des investisseurs et des entreprises qui tentent également d’améliorer leur empreinte environnementale. »

L’entreprise conclut l’accord avec les Soleils au bon moment. L’équipe a participé à la finale de la NBA pour la première fois depuis 1993 et ​​a récemment terminé une rénovation de 230 millions de dollars de l’arène, dont 150 millions de dollars de la ville de Phoenix.