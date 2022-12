L’Arctique se réchauffe et devient plus orageux à cause du changement climatique : les scientifiques

L’Arctique devient de plus en plus humide et orageux alors que le changement climatique mondial met en danger ses écosystèmes vulnérables et ses communautés locales, ont déclaré mardi des scientifiques dans un évaluation annuelle de la région.

Les chercheurs ont décrit comment les températures de l’air plus chaudes, la fonte des glaces de mer, les périodes plus courtes de couverture de neige, l’augmentation des incendies de forêt et l’augmentation des précipitations ont forcé la faune et les peuples autochtones de la région à s’adapter.

2022 a été la sixième année la plus chaude jamais enregistrée dans l’Arctique, poursuivant une tendance de plusieurs décennies au cours de laquelle les températures de l’air arctique se sont réchauffées plus rapidement que la moyenne mondiale, selon le rapport. Les sept années les plus chaudes de l’Arctique depuis 1900 ont été les sept dernières années, et les chercheurs ont souligné une multitude de signes indiquant que la région subit un changement radical.

Par exemple, une vague de chaleur au Groenland en septembre a incité une grave fonte des glaces pour la première fois en plus de 40 ans, indique le rapport. Le changement climatique a provoqué des étés plus longs au Groenland et accéléré le recul des glaciers.

Les scientifiques ont également noté que le trafic maritime maritime est en augmentation dans l’Arctique à mesure que la banquise diminue, les augmentations les plus notables du trafic se produisant parmi les navires voyageant de l’océan Pacifique via le détroit de Béring et la mer de Beaufort.