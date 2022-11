L’Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le monde. Qu’est-ce que cela signifie pour les TNO?

Si nous parvenons à plafonner le réchauffement climatique à 1,5 °C depuis l’époque préindustrielle, il fera plusieurs degrés de plus dans le Nord canadien. Il s’agit du premier volet d’une série qui examine ce que six degrés de chaleur signifieront pour les Territoires du Nord-Ouest

Deux rapports de l’année dernière indiquent que l’Arctique ne se réchauffe pas deux fois plus vite que le reste du monde, pas trois fois plus vite, mais quatre fois plus vite.

L’un a été publié dans la revue La nature et l’autre dans Lettres de recherche géophysique .

Afin d’expliquer ce que cela pourrait signifier dans les Territoires du Nord-Ouest, qui comprennent une grande partie de l’archipel arctique canadien, nous avons fait quelques calculs de base à la suggestion de Kent Moore, professeur de physique atmosphérique à l’Université de Toronto.

“Tout ce que vous lisez qui est encadré en termes de température de surface moyenne mondiale, doublez-la ou peut-être même quadruplez-la pour l’Arctique”, a-t-il déclaré. Alors nous l’avons fait.

Si le monde parvient à limiter le réchauffement à 1,5 °C, comme les dirigeants mondiaux s’y sont engagés, et si l’Arctique continue de se réchauffer quatre fois plus vite comme le reste du monde, cela pourrait signifier 6 C de réchauffement pour l’Arctique.

Un peuplement d’arbres brûlés à environ 50 kilomètres au sud de Wrigley le 12 juillet. Jennifer Baltzer, titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les forêts et le changement climatique, affirme que le réchauffement continu signifie que les incendies de forêt deviendront plus fréquents et plus graves. (Liny Lamberink/CBC)

Les scientifiques disent qu’un réchauffement de 6 °C entraînerait des changements drastiques dans l’apparence, la sensation et la vie du Nord.

UN rapport sur le changement climatique dans le nord du Canada, publié la semaine dernière par Ressources naturelles Canada, indique que les changements peuvent « avoir un impact profond » sur les personnes qui vivent dans le Nord et qui dépendent de la terre. Cela indique également que la vitesse du changement dépasse notre capacité actuelle d’adaptation.

Les Territoires du Nord-Ouest se sont déjà réchauffés entre 2 et 4 °C depuis le début de la tenue des registres en 1950.

Cette série, organisée en trois parties, vise à brosser un tableau de ce à quoi ressemblera le réchauffement de 6 °C dans les TNO Bien que nous ayons divisé la série en trois zones du territoire, les effets décrits dans chaque segment ne se limitent pas à chacun zone géographique.

Nous commençons par les problèmes qui touchent principalement les régions subarctiques du Dehcho, de North and South Slave et du Sahtu.

Les incendies de forêt modifient la composition des forêts et font fondre le pergélisol

Dans ces quatre régions des Territoires du Nord-Ouest, des incendies de forêt ont brûlé plus de 650 000 hectares de terres cette année. La superficie brûlée est l’une des façons dont nous quantifions la taille des incendies de forêt.

Jennifer Baltzer, professeure agrégée de biologie à l’Université Wilfrid Laurier et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les forêts et le changement global, a déclaré qu’il est impossible d’anticiper la taille des zones brûlées dans les Territoires du Nord-Ouest si le territoire se réchauffe de 6 °C.

Mais, a-t-elle dit, nous pouvons prévoir que le réchauffement continu entraînera de plus grandes zones de brûlage et des incendies de forêt plus fréquents et plus graves. Au fur et à mesure que la saison hivernale se raccourcit, les saisons des incendies se développeront aux deux extrémités, se prolongeant jusqu’à l’automne (comme ce qui s’est passé dans les Territoires du Nord-Ouest cette année) et commençant plus tôt car les incendies continueront couve dans le sol tout au long de l’hiver.

Sur la gauche se trouve une photo des dommages causés par un incendie de forêt à l’installation de recherche de Scotty Creek, comparée à une photo de ce à quoi elle ressemblait auparavant sur la droite. (Soumis par Mason Dominico, installation de recherche de Scotty Creek)

Il est normal que les incendies de forêt brûlent les tourbières et libèrent une partie du carbone qu’elles stockent. Mais des incendies de forêt plus intenses peuvent avoir la capacité de brûler tout le carbone organique stocké dans le sol, a déclaré Baltzer.

“Donc, une préoccupation majeure … est que nous verrons un changement de la forêt boréale d’être un puits de carbone où une grande partie du carbone est enfermée, enfermée dans le système et stockée là-bas, à une source de carbone.”

Libérer du carbone dans l’air est l’un des effets de l’intensification des années de feux de forêt. Baltzer a déclaré que les incendies de forêt modifient également la composition des forêts. Dans certains cas, elle a vu des pins ou des trembles pousser là où l’épinette noire se dressait autrefois .

“En fait, dans environ 10% des sites forestiers que nous avons mesurés, nous avons constaté que la forêt ne s’est pas du tout transformée en forêt. Elle est passée à un autre point final, soit une sorte de fourrés arbustifs ou de prairies”, a-t-elle déclaré.

Cela, à son tour, peut affecter la faune qui dépend de certains types de végétation.

“Le caribou, par exemple, est très étroitement lié à ces forêts d’épinettes et de lichens. Des espèces comme l’orignal préfèrent ces nouvelles forêts plus jeunes ou ces forêts dominées par des feuillus. Le bison peut préférer ces prairies ouvertes.”

Les incendies de forêt modifient également le paysage en contribuant au dégel du pergélisol, a déclaré Baltzer. Les incendies enlèvent la canopée qui fournit de l’ombre et brûlent le sol qui autrement isolerait le sol et le garderait frais.

“Dans l’ouest de l’Amérique du Nord, où nous avons un climat très sec, les changements de précipitations ne suivent certainement pas le rythme des changements de température. Et par conséquent, nous avons vu… une intensification très évidente de l’activité des incendies en réponse au réchauffement que nous ‘ai déjà vu.”

Le lien entre le climat et les inondations liées aux embâcles nécessite davantage de recherches

Chaque printemps, les collectivités riveraines des Territoires du Nord-Ouest risquent d’être inondées par les embâcles. Ces embouteillages ont provoqué de graves inondations à Hay River, dans la Première nation K’atl’odeeche, la Première nation West Point et Enterprise ce printemps, et à Fort Simpson et Jean Marie River l’année précédente.

À mesure que le climat se réchauffe, nous savons que de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes se produisent dans le monde et que des personnes sont déplacées par des catastrophes liées aux conditions météorologiques comme les inondations. Mais établir un lien direct entre les changements climatiques et les inondations causées par les embâcles dans les Territoires du Nord-Ouest est complexe.

Vues aériennes de Fort Simpson, rivière Jean Marie après l’inondation oblige les évacuations Les inondations, causées par la débâcle printanière des rivières Liard et Mackenzie, ont forcé les résidents des collectivités des Territoires du Nord-Ouest de Fort Simpson et de la rivière Jean Marie à évacuer. Eden Maury, de CBC, a sondé les deux communautés depuis les airs le 10 mai.

Le chapitre nord récemment publié du rapport Perspectives régionales de Ressources naturelles Canada indique que les changements climatiques créent des conditions propices aux embâcles dans certains cas, et à la réduction de la gravité des embâcles dans d’autres.

Il indique également que si les précipitations globales devraient continuer d’augmenter dans le Nord, les inondations dues à la fonte des neiges diminuent dans certaines grandes rivières.

Le rapport indique que les connaissances et la surveillance locales et autochtones nous aideront à mieux comprendre les processus complexes qui mènent aux inondations causées par les embâcles et comment les changements climatiques influencent leur fréquence et leur gravité.

L’eau recouvre le capot d’une voiture garée à l’extérieur d’un complexe pour personnes âgées à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, lors d’une inondation majeure au printemps 2022. (Emma Grunwald/CBC)

Après que les eaux de crue aient forcé Dieter Cazon à quitter sa maison de Fort Simpson en 2021, il a déclaré qu’il y avait eu une “réunion d’esprit” où lui, son père, ses oncles et ses cousins ​​avaient comparé ce qui était arrivé à une inondation au printemps 1963.

Leur conclusion, a déclaré Cazon, était qu’à l’automne avant chaque inondation, la glace s’est formée puis s’est rompue en novembre et s’est bloquée au-delà de l’île Simpson, créant une épaisse couche de glace qui a contribué aux embâcles et aux inondations au printemps.

Cazon et sa famille ne sont rentrés chez eux que six mois environ après l’inondation. Même maintenant, un bilan émotionnel persiste. Il a perdu du matériel musical, entre autres, et il réfléchit sérieusement à l’opportunité de les remplacer – en pensant, maintenant, à la façon dont la production et l’expédition de nouvelles guitares et amplis génèrent des émissions.

Faire passer le message

Cazon, qui est le directeur des terres et des ressources de la Première Nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ à Fort Simpson, a déclaré que le gouvernement local pense au changement climatique dans tout ce qu’il fait, et il a participé à des conversations qui examinent les changements qui pourraient se produire dans 50 à 70 ans. — plutôt qu’à 6 C de réchauffement.

Au cours de cette période, a déclaré Cazon, les fondrières et les terres humides du Dehcho deviendront une forêt boréale pure, modifiant ainsi le flux perpétuel d’eau à travers le paysage. Le réchauffement de la température continuera également de stresser la faune locale et pourrait permettre aux espèces envahissantes de se déplacer vers le nord dans des zones où elles ne pouvaient pas survivre auparavant, a-t-il déclaré.

Le rapport sur la perspective régionale confirme les craintes de Cazon. Selon le rapport, les insectes forestiers sont maintenant capables de survivre à des hivers plus chauds. Il a cité comme exemple une infestation de tordeuse des bourgeons de l’épinette en 2015, qui a causé la défoliation généralisée des épinettes dans le delta du Mackenzie.

Prévoir un réchauffement de 6 °C n’est “pas une mince affaire, à tous égards”, a déclaré Cazon. Il est aux premières loges des changements qui se produisent déjà dans sa propre cour – des inondations à l’érosion des sols en passant par la détérioration de la santé des poissons – et il tient à en parler.

“Ces choses doivent être discutées”, a-t-il déclaré. « Comment pouvons-nous faire passer le message ? »