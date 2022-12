L’Arctique devient plus humide et plus orageux, avertissent les scientifiques

Un nouveau chapitre du rapport de cette année traite des précipitations dans l’Arctique. La mesure de la neige et de la pluie verglaçante y est délicate : dans les parties les plus au nord de la région, il n’y a pas beaucoup de jauges météorologiques. Ceux qui sont en place pourraient ne pas mesurer la neige avec précision en raison des conditions venteuses.

Au lieu de cela, les scientifiques ont commencé à combiner des mesures directes avec une modélisation informatique sophistiquée pour obtenir une image plus complète. Ces méthodes leur ont donné confiance pour dire que les niveaux de précipitations ont considérablement augmenté dans l’Arctique depuis le milieu du 20e siècle. Cette année a été la troisième plus humide de la région depuis 1950, selon le bulletin, en partie à cause de courtes périodes de fortes précipitations, notamment dans certaines parties de l’Alaska et de la Norvège.

En raison des températures plus chaudes, cependant, la neige supplémentaire ne reste pas nécessairement sur le sol, selon l’évaluation. L’accumulation de neige dans l’Arctique était supérieure à la moyenne au cours de l’hiver 2021-2022, mais en juin, la couverture de neige dans l’Arctique nord-américain était la deuxième plus faible jamais enregistrée. Dans l’Arctique eurasien, il était le troisième plus bas.

Les indicateurs de la banquise ont rebondi cette année après des niveaux quasi record en 2021, mais ils étaient toujours inférieurs aux moyennes à long terme, selon l’évaluation. Mars est généralement le moment où la glace est la plus étendue chaque année, septembre son plus bas. Aux deux points cette année, les niveaux de glace étaient parmi les plus bas depuis que les satellites ont effectué des mesures fiables.

La calotte glaciaire du Groenland a perdu de la glace au cours des 25 dernières années, et cette année n’a pas été différente. Mais ce qui a retenu l’attention des scientifiques, c’est une extraordinaire explosion de fonte en septembre, le genre d’événement que l’on verrait normalement au milieu de l’été.

Début septembre, un système anticyclonique a apporté de l’air chaud et humide qui a fait monter les températures dans certaines parties du Groenland jusqu’à 36 degrés Fahrenheit au-dessus de la normale pour cette période de l’année. Plus d’un tiers de la calotte glaciaire a fondu, selon le bulletin. Plus tard ce mois-là, les restes de l’ouragan Fiona ont traversé l’île et provoqué une nouvelle fonte de plus de 15 % de la calotte glaciaire.

De l’autre côté de l’Arctique, l’Alaska a été trempé en septembre par le typhon Merbok, une tempête alimentée par des eaux exceptionnellement chaudes dans le Pacifique Nord. Des vents de force ouragan et de puissantes ondes de tempête ont frappé des communautés le long de plus de 1 000 miles de côtes.