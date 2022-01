L’architecture olympique de Pékin et ce qu’elle dit de la place actuelle de la Chine dans le monde

Elle a ajouté que « bien que les installations aient l’air à la pointe de la technologie et éblouissantes, les gens en Chine n’ont pas leur mot à dire sur ce qu’il faut construire, comment les construire ou combien d’argent dépenser, et critiquent le gouvernement. concernant ces projets est passé sous silence.

« Les monuments éblouissants de Pékin, y compris le Nid d’oiseau, ont été construits grâce à la sueur et au labeur de millions de travailleurs migrants des zones rurales de Chine », a déclaré Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à Human Rights Watch. « Ils travaillent pour de bas salaires, subissent des risques pour la sécurité au travail. »

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.