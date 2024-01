L’architecture fictive prend vie à l’exposition « Building Stories » de Washington DC

Sur la photo : la galerie « Building Readers » à Construire des histoires. Photographie : Studio Elman Sur la photo : la galerie « Building Readers » à Construire des histoires. Photographie : Studio Elman Sur la photo : la galerie « Scale Play » dans Construire des histoires. Photographie : Elman Studio Sur la photo : la galerie « Scale Play » dans Construire des histoires. Photographie : Elman Studio Sur la photo : la galerie « Scale Play » dans Construire des histoires. Photographie : Elman Studio Sur la photo : la galerie « Scale Play » dans Construire des histoires. Photographie : Elman Studio Sur la photo : la galerie « Scale Play » dans Construire des histoires. Photographie : Elman Studio Sur la photo : la galerie « Wider World » dans Building Stories. Photographie : Studio Elman Sur la photo : la galerie « Building Readers » à Construire des histoires. Photographie : Studio Elman

Le National Building Museum de Washington s’est tourné vers les pages de livres d’histoires pour enfants pour son nouveau spectacle interactif, qui donne vie à des éléments architecturaux et à des structures techniques issues de l’imagination des auteurs.

Construire des histoires est organisé par Léonard Marcusun expert national en littérature jeunesse de langue anglaise, et a mis six ans du concept à la création, réunissant 150 livres destinés aux jeunes lecteurs qui ont été

fr publié au cours des 200 dernières années. Selon l’équipe de conservation, l’objectif est d’établir des parallèles entre l’acte de concevoir un espace et de construire une histoire – ainsi que, bien sûr, d’engager les visiteurs de tous âges dans la joie de lire.

Construire des histoires s’étend sur quatre galeries, en commençant par la manière dont les formes et les mots sont des éléments constitutifs du langage et des environnements, en passant par les idées de maison, les perceptions du monde qui nous entoure et, enfin, un regard optimiste sur la façon dont les enfants peuvent façonner eux-mêmes ce monde.

Auteur/illustrateurs primés David Macaulay et Olivier Jeffers ont collaboré à l’exposition immersive pour créer des environnements originaux et des décors éphémères qui offrent un aperçu de leurs processus créatifs. Les points forts incluent un trio de Trois petits cochons des arcades, un tunnel « portail magique » et de nombreux coins lecture – et des livres à emporter.

Construire des histoires est l’exposition la plus complexe et la plus ambitieuse du National Building Museum à ce jour et sera exposée à DC au cours de la prochaine décennie.

nmb.org

