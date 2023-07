L’architecture est construite sur le culte de la célébrité – son moment #MeToo n’est pas une surprise | Rowan Moore

Lla semaine dernière le Financial Times publié un article dans lequel le célèbre architecte Sir David Adjaye, lauréat de la médaille d’or royale d’architecture 2021, jadis qualifié par Barack Obama de « génie pur et simple », a été accusé par trois femmes anciennement employées par lui d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’un culture de travail toxique dans sa pratique. Adjaye a nié les allégations les plus graves, tandis que disant qu’il était « profondément désolé » pour brouiller les frontières professionnelles à travers ce qu’il a appelé des relations «entièrement consensuelles». Il serait, a-t-il dit, « immédiatement à la recherche d’une aide professionnelle afin d’apprendre de ces erreurs ».

Il n’entre pas dans le cadre de cet article de juger du bien-fondé de la défense d’Adjaye, mais la FT le rapport, s’il est vrai, est horrifiant. Ses auteurs disent y avoir travaillé « pour l’année écoulée », et ils décrivent en détail des événements allégués qui auraient été dévastateurs pour les victimes. Il faut beaucoup de courage pour parler de telles expériences. Les allégations sont également déchirantes. Adjaye, l’architecte noir le plus en vue au monde, était – comme me l’ont dit plusieurs architectes ces derniers jours – un modèle. Il « a été une source de fierté pour beaucoup », a déclaré l’un d’eux, « il y a un sentiment de choc et de perte ».

Mais il est certain que, qu’Adjaye soit ou non coupable de l’ensemble des crimes et délits dont il est accusé, il ne serait pas le seul dans sa profession à faire face à des accusations. En 2018, l’architecte américain Richard Meier a démissionné de son cabinet après la New York Times allégations rapportées d’agressions et d’abus sur un total de neuf femmes. La même année, une feuille de calcul participative appelée « Shitty Architecture Men » a circulé sur Internet, contenant des allégations sérieuses, bien que non vérifiées, contre certains des noms les plus connus dans le domaine. La liste, dit l’architecte qui l’a commencé« laissait aux femmes l’espace de dire : ‘Je ne suis pas la seule à qui il m’est arrivé quelque chose de bizarre' ».

Dans l’éducation et dans la pratique, l’accent est mis de manière disproportionnée sur le génie individuel

« Êtes-vous si surpris? » était la réaction d’un architecte de premier plan, qui ne voulait pas que son nom soit publié, aux allégations d’Adjaye. « Notre industrie est très, très exploitante. » « Il ne serait pas le seul, nous le savons », a déclaré un jeune pratiquant. Tous deux soutiennent que l’agression sexuelle ne se produit pas isolément, mais se situe à l’extrémité d’un éventail de pratiques abusives qui surviennent dans certaines pratiques de travail, notamment de mauvaises conditions de travail, des dispositions minimales pour le congé de maternité et les exigences de la garde des enfants, de longues heures et une faible payer.

Cette culture commence dans les écoles d’architecture. Les étudiants sont (ou ont été jusqu’à récemment) invités à admirer et à imiter des héros vivants et morts, des génies qui ont souvent sacrifié leur bien-être et celui de leurs proches, ainsi que le confort, le bonheur et les finances de leurs clients, pour réaliser leurs chefs-d’oeuvre. La pratique consistant à travailler toute la nuit pour terminer une présentation est très répandue. Il y a un mythe, dit Sarah Akigbogunarchitecte basé à Londres et fondateur du projet de recherche Female Architects of Color« que la grande architecture ne peut être produite sans privation de sommeil ».

Une caractéristique centrale de l’enseignement de l’architecture est la «critique» ou la «révision» dans laquelle un jeune se tient devant un panel de ses enseignants et d’experts externes, ainsi que de ses propres pairs, et défend son travail contre des critiques potentiellement humiliantes. Avec l’aide de telles pratiques, les écoles d’architecture peuvent générer des structures de peur et de contrôle. Les révélations de l’année dernière sur l’intimidation, le sexisme et le racisme présumé au Bartlett, qui fait partie de l’University College London, n’ont pas surpris ceux qui connaissent ce monde.

De tels modèles continuent dans la pratique. On s’attend à ce que les employés de nombreuses entreprises travaillent de longues heures non rémunérées, y compris des périodes de nuit. La rémunération est généralement faible et, dans certains cabinets pire pour les femmes et les personnes de couleur. Le culte du héros persiste – il est considéré comme souhaitable, et bon pour votre CV, de travailler pour des cabinets qui portent le nom d’une seule star de l’architecture. L’architecture est une entreprise collaborative, obligeant les architectes à travailler les uns avec les autres et avec d’autres consultants et entrepreneurs, mais dans l’éducation et la pratique, l’accent est mis de manière disproportionnée sur le génie individuel.

Les médias et les clients encouragent parfois ces attitudes, promouvant respectivement l’idée d’une architecture « iconique » et imposant des exigences excessives aux architectes qui sont répercutées sur leurs employés. L’écrivaine et éditrice Christine Murray, fondatrice de la Prix ​​des femmes en architecturedit « la figure de proue est capable d’être en position de prédateur », grâce à la vulnérabilité et la précarité du personnel, conjuguées à la glorification du grand nom.

La célébrité « alimente l’idée que vous êtes invincible », comme le dit une autre femme architecte. Il est devenu clair que des abus sont susceptibles de se produire dans de nombreux domaines : dans le divertissement, par exemple, dans l’industrie financière, dans le journalisme, dans la politique et dans les églises. L’architecture n’est pas différente à cet égard, mais la notion de grand créateur donne un caractère et une force particuliers à ses déséquilibres de pouvoir.

J’ai entendu des architectes défendre les anciennes méthodes – que les aspects agressifs de la critique constituent une partie essentielle de l’endurcissement des étudiants pour le monde difficile dans lequel ils entreront, que les créations glorieuses de super-héros arrogants justifient leur traitement imparfait des autres. Mais les étudiants devraient sûrement être formés à la collaboration plutôt qu’à la confrontation. Et, même si vous acceptez la fausse prémisse selon laquelle la création de chefs-d’œuvre nécessite l’écrasement des autres, l’architecture est impliquée dans des préoccupations environnementales et sociales plus pressantes.

« L’architecture doit aller au-delà de la culture du génie », comme le dit Akigbogun. « Les problèmes que nous devons résoudre nécessitent plus qu’une architecture iconique. » Elle, et d’autres à qui j’ai parlé, voient au moins des signes d’amélioration. Les critiques, par exemple, deviennent « plus constructives ». Alors qu’autrefois, affirme Murray, « l’éducation et la pratique précoce étaient des lieux où l’agression sexuelle était la norme », c’est « vraiment un progrès » que les gens se manifestent maintenant. Si quelque chose de bon peut venir des rapports, s’ils sont vrais, sur Adjaye, ce serait l’accélération de ce progrès.