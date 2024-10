L’architecture d’Oppenheim révèle une nouvelle vision pour le campus de Tirana du Collège d’Europe en Albanie

Avec l’aimable autorisation de MIR, conçu par Oppenheim Architects

Oppenheim Architecture a dévoilé le design du nouveau campus du Collège d’Europe à Tirana, en Albanie. Ce projet présente le premier campus « spécialement construit » pour le Collège, après ses campus établis à Bruges, en Belgique, et à Natolin, en Pologne. Le Collège d’Europe, créé à l’initiative du Congrès de La Haye, se consacre à la promotion des idéaux européens d’unité, de coopération et d’intégration. Cette expansion à Tirana vise à refléter à la fois la poursuite de cette mission et une opportunité pour le Collège d’établir une présence dans une ville d’importance historique.

Le campus de Tirana est conçu pour refléter son rôle d’espace d’engagement académique, social et diplomatique. Contrairement aux deux campus précédents, qui sont abrités dans des structures historiques, ce nouveau campus est spécialement construit pour répondre aux besoins du Collège et de sa communauté diversifiée d’étudiants, de délégués de l’UE et de résidents locaux. La conception d’Oppenheim Architecture intègre des éléments de la langue architecturale locale et s’inspire de l’histoire de l’Albanie, notamment des manifestations étudiantes de 1991, qui ont joué un rôle clé dans la transition du pays vers la démocratie. Ce contexte est intégré à la conception pour créer un espace connecté au tissu culturel et historique de la ville.

Avec l’aimable autorisation de MIR, conçu par Oppenheim Architects

Au cœur du campus se trouve une « agora » circulaire centrale, un espace multifonctionnel conçu pour les cours universitaires, les discours diplomatiques et les performances artistiques. L’agora est surmontée d’un dôme en béton, référence aux bunkers en béton de l’Albanie, et présente des sièges concentriques inspirés des anciens théâtres gréco-romains. Cet aménagement vise à promouvoir l’interaction et une expérience démocratique de l’espace, avec une flexibilité permettant d’accueillir divers événements et fonctions.

Autour de l’agora se trouvent trois bâtiments principaux : un bâtiment d’entrée pour les programmes publics, comprenant une bibliothèque, un musée et un espace événementiel ; un bâtiment universitaire avec des salles de classe, des amphithéâtres et une cafétéria ; et un bâtiment diplomatique avec des bureaux, des salles de réunion et des logements pour les diplomates de l’UE en visite. Ces bâtiments sont positionnés en bordure du site, reliés par des loggias qui favorisent un sentiment d’ouverture et de connexion. Les façades des bâtiments sont finies en béton pigmenté rouge foncé, reflétant le caractère architectural de Tirana, et présentent des détails structurels inspirés de la partition musicale de « Ode to Joy », symbolisant l’unité et la coopération. De plus, les façades faisant face à l’agora sont ornées de peintures murales réalisées par des artistes locaux, intégrant des éléments de l’identité culturelle de la ville au campus.

Avec l’aimable autorisation de MIR, conçu par Oppenheim Architects

La conception met l’accent sur l’interaction sociale à la fois au sein du campus et dans les bâtiments individuels. Chaque bâtiment est organisé pour conduire les utilisateurs d’espaces plus publics vers des espaces privés, avec des espaces de travail communs et de grands escaliers favorisant l’interaction. De profondes loggias entourent les bâtiments, offrant des espaces sociaux ombragés et des connexions visuelles entre les différentes parties du campus. Les terrasses sur le toit servent d’extensions à un parc sportif adjacent, offrant des espaces supplémentaires pour des activités sociales et récréatives.

La conception globale s’appuie sur une étude détaillée du paysage architectural de Tirana, incorporant des matériaux, des couleurs et des textures qui reflètent le caractère unique de la ville. Le choix du béton pigmenté rouge foncé pour les bâtiments et la terrasse surélevée est un clin d’œil au langage architectural de Tirana, tandis que les éléments structurels et non structurels fonctionnent également comme brise-soleil pour réguler l’environnement intérieur. Le dôme central est conçu dans un béton de couleur sable, avec des arches créant des liens à la fois visuels et physiques entre les espaces intérieurs et extérieurs.

Avec l’aimable autorisation de MIR, conçu par Oppenheim Architects

