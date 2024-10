L’architecture comme outil d’innovation sociale : une conception centrée sur l’humain pour lutter contre la solitude

École de commerce de Columbia / Diller Scofidio + Renfro + FXCollaborative . Image © Iwan Baan

L’architecture détient un pouvoir au-delà de la création de bâtiments : c’est une pratique qui façonne la façon dont les gens vivent, interagissent et s’épanouissent au sein de leurs communautés. L’architecture peut également être un outil d’innovation sociale. Grâce à une compréhension des processus centrés sur l’humain, de la conception participative et des sciences sociales, les praticiens peuvent relever des défis sociétaux tels que la solitude, les inégalités et la santé publique pour équiper les espaces de véhicules d’équité et d’engagement sociaux. Le rôle de l’architecture dans l’élaboration de l’avenir des communautés est une réponse directe aux besoins humains et au changement social activé.

Jardin d’enfants Bang Nong Saeng par Sarquella + Torres Arquitectes. Image © Bière Singnoi

Dans Une approche humaine de l’architectureun manuel de conception par Agence Comte Bureau basée à Oslol’histoire de l’architecture et du design est explorée à travers des moments clés mettant en évidence la perspective de répondre aux besoins et aspirations humains. Dans les civilisations anciennes comme la Mésopotamie, l’Égypte, la Grèce et Rome, les bâtiments monumentaux représentaient l’identité culturelle et l’engagement civique. Le Moyen Âge a vu une transition des structures fortifiées vers l’architecture gothique, nourrissant la communauté à travers des espaces ouverts et spirituels. La Renaissance a introduit l’humanisme et la proportion, tandis que le modernisme du XXe siècle recherchait l’efficacité et le progrès social, mais était souvent critiqué pour son caractère impersonnel.

Centre Ku.Be par MVRDV et ADEPT. Image © Ossip van Duivenbode

« L’histoire architecturale a été un dialogue continu entre les besoins humains, les aspirations sociétales et l’environnement bâti », partage Joana Sá Lima, associée et architecte chez Comte Bureau. Comte Bureau aborde la conception spatiale à travers une lentille de design thinking, permettant à l’équipe de stimuler l’innovation à travers la conception de services, d’organisations et d’environnements physiques. Une approche humaine de l’architecture a été créé pour fournir un guide pratique et pratique permettant aux architectes et aux concepteurs d’adopter une approche plus centrée sur l’humain dans leurs projets. Il relie les méthodes de conception traditionnelles aux défis modernes, en présentant des outils pratiques pour créer des espaces qui gèrent les besoins des personnes et de l’environnement.

Reconstruire les liens sociaux

Comte Bureau SIT – Nardovegen 12-14 Le projet pilote présente une étude sur la conception centrée sur l’humain et sa capacité à aborder le problème de la solitude, en particulier chez les étudiants universitaires. « Lutter contre la solitude nécessite plus qu’un simple espace physique : cela nécessite des environnements qui favorisent la connexion et l’interaction », déclare Sá Lima.

Des logements étudiants conçus pour réduire la solitude. Image gracieuseté de Comte Bureau

Reconnaissant la solitude comme un défi crucial ayant un impact à la fois sur la santé mentale et sur les résultats scolaires, le projet s’est ancré dans une conception participative. En impliquant directement les étudiants dans le processus de conception, l’équipe de conception a pu recueillir des informations précieuses sur la vie quotidienne et les besoins des résidents, ce qui a permis aux étudiants de contribuer à la conception de leurs espaces sociaux. La co-création garantit que les conceptions répondent à la dynamique sociale spécifique de la communauté qu’elles servent.

Les interventions de conception ont été guidées par plusieurs hypothèses, ancrées dans les méthodologies des sciences sociales et du design thinking. L’équipe pensait que les espaces communs pourraient jouer un rôle central dans la réduction de l’isolement en suscitant des interactions sociales spontanées. Des parcours d’utilisateurs et des cartes de comportement ont été utilisés pour approfondir l’idée, permettant ainsi de comprendre comment les étudiants naviguent et interagissent avec leur environnement de vie.

Des logements étudiants conçus pour réduire la solitude. Image gracieuseté de Comte Bureau

Les résultats ont révélé que les étudiants préféraient les espaces multifonctionnels combinant les tâches quotidiennes, comme faire la lessive, avec des opportunités de rencontres sociales informelles. En intégrant diverses fonctions dans des espaces partagés, la conception a encouragé les étudiants à se rassembler et à interagir naturellement, réduisant ainsi le besoin de socialisation forcée et créant des opportunités organiques de connexion.

Un autre point clé était l’importance de la flexibilité et de la personnalisation dans les espaces partagés. Grâce à des simulations spatiales et des ateliers, les étudiants ont été invités à expérimenter différentes dispositions et configurations, en utilisant des meubles mobiles et des zones adaptables pour créer des espaces communs pouvant servir à plusieurs fins. Ces outils ont aidé l’équipe de conception à comprendre comment les espaces à la fois reconfigurables et définis par l’utilisateur créent un plus grand sentiment d’appartenance parmi les résidents. Lorsque les étudiants sentaient qu’ils pouvaient personnaliser leur environnement, ils étaient plus susceptibles d’utiliser régulièrement les espaces partagés, ce qui augmentait la fréquence des interactions sociales.

Des logements étudiants conçus pour réduire la solitude. Image gracieuseté de Comte Bureau

Le projet démontre comment une combinaison de conception participative, d’aménagement flexible de l’espace et d’informations fondées sur les sciences sociales peut conduire à des environnements qui favorisent le bien-être et la communauté. L’accent mis sur l’implication des résidents à chaque étape du processus de conception a abouti à la création d’espaces réduisant l’isolement.

Le processus est circulaire plutôt que linéaire, s’appuyant sur des connaissances et une compréhension préalables afin que chaque phase éclaire la suivante.

Conception centrée sur l’humain : inclusivité, empathie et participation

Les inégalités au sein de l’environnement bâti se manifestent souvent par un accès limité à des espaces de qualité pour les communautés marginalisées, renforçant les divisions sociales et perpétuant les cycles de pauvreté. Les disparités en matière de logement, d’espaces publics et d’infrastructures soulignent le besoin urgent d’une approche plus inclusive du design. La conception centrée sur l’humain offre une voie pour remettre en question ces déséquilibres, en mettant l’accent sur l’empathie et une compréhension approfondie des diverses expériences utilisateur. S’engager directement auprès des groupes marginalisés permet aux architectes de créer des environnements adaptés à l’accessibilité physique, comme des rampes et des ascenseurs, et de répondre aux besoins émotionnels et culturels.

© Iwan Baan

Transformer les zones urbaines sous-utilisées en atouts communautaires est un autre moyen puissant par lequel l’architecture peut lutter contre les inégalités. En transformant des terrains abandonnés et des bâtiments négligés en centres communautaires, parcs ou logements abordables, les architectes peuvent combler le fossé entre les populations privilégiées et marginalisées. Ces espaces revitalisés fournissent des services essentiels et favorisent la cohésion sociale, créant des environnements où des individus d’horizons divers peuvent se connecter et partager des expériences.

Au cœur de l’innovation sociale se trouve la conception participative, qui met l’accent sur l’importance d’impliquer les communautés dans le processus de conception. Donner aux groupes marginalisés les moyens de partager leurs idées renforce l’équité sociale, en garantissant que les populations vulnérables sont prises en compte dans la conception. En fin de compte, la conception participative renforce les liens sociaux et cultive un sentiment d’appartenance plus profond, ouvrant la voie à des environnements inclusifs.

Jardin d’enfants Bang Nong Saeng par Sarquella + Torres Arquitectes. Image © Bière Singnoi

Une approche multidisciplinaire, grâce à l’intégration de l’architecture, du design et des sciences sociales, est un adversaire puissant face aux défis complexes et aux problèmes épineux auxquels sont confrontées les communautés. La conception centrée sur l’humain garantit une architecture socialement consciente où les besoins, le bien-être et les expériences des personnes sont prioritaires. Au milieu de l’innovation technologique et des tendances mondiales, les solutions centrées sur l’humain peuvent améliorer la qualité de vie et favoriser des liens significatifs entre les individus, leur environnement et notre planète.