L’architecture ACDF fait face à la tour LINK à Montréal avec des archétypes de lucarnes

ACDF Architecture a dévoilé LINK, un immeuble de 19 étages tour d’appartement au centre ville Montréalconçu pour répondre à la demande croissante de logements étudiants. Le studio rend hommage au patrimoine du village de Shaughnessy, associant la nouvelle structure à l’époque victorienne historique. façades qui restent dans la région. Plutôt que d’opter pour une démolition complète en raison de leur mauvais état, l’ACDF a insisté pour que les façades restent intactes, car elles constituent un pont entre le passé et le présent, renforçant ainsi le sentiment d’identité locale. Cette approche, bien que plus coûteuse et plus difficile, bénéficierait en fin de compte à la communauté et célébrerait l’héritage architectural de la région, évitant ainsi le stigmate du « facadisme ». Le résultat est un assemblage semblable à une courtepointe de diverses lucarnes réinterprétées, agissant comme un tableau pictural.



Du point de vue du design, le équipe chez ACDF Architecture, juxtaposé des ouvertures à pignon, à voûte basse et rectangulaires pour créer une composition amalgamée qui contribue à animer l’espace urbain de cette petite section de Lincoln Street, principalement définie par des tours en béton austères et post-modernistes. Un cadre de granit noir légèrement en saillie rehausse la qualité picturale de la composition, tandis que la qualité minérale de l’enveloppe en béton préfabriqué rend hommage aux tours voisines. Chaque fenêtre de la tour LINK correspond à une chambre ou un séjour, avec ou sans balcon. Presque aussi larges que les pièces de vie qu’elles animent, les fenêtres élargissent les perceptions d’espace et encadrent les vues extérieures vers l’emblématique mont Royal.



Situé à proximité de quatre campus universitaires, le quartier autour de LINK est devenu une plaque tournante pour les étudiants résidents. En réponse à l’augmentation des coûts de construction et de financement, ainsi qu’aux budgets limités des étudiants, ACDF Architecture a conçu le projet pour minimiser les dépenses de construction par habitant en créant des appartements étroits et compacts qui utilisent efficacement l’espace tout en répondant aux besoins des étudiants. L’approche compacte réduit également les coûts d’exploitation, tels que le chauffage et l’entretien, ce qui contribue à réduire les prix de location à long terme. En conséquence, LINK comprend 122 studios, unités d’une, deux et trois chambres répartis sur 19 étages, offrant des options de vie abordables aux étudiants.

Le bâtiment comprend également des équipements comme une terrasse sur le toit, une salle de sport et des salons communs. L’entrée principale est intégrée dans l’une des façades patrimoniales restaurées, avec des éléments métalliques dans le hall pour créer une atmosphère accueillante. Les façades restantes conservent le caractère architectural d’origine, avec un accès résidentiel par des escaliers et des cours restaurées.



Avec la réalisation réussie de la tour LINK à Montréal, ACDF Architecture espère contribuer, à sa manière, à la valorisation du patrimoine auprès des promoteurs et ainsi encourager des pratiques plus respectueuses dans les projets de développement privés. ‘À la veille d’une possible accélération sans précédent de l’octroi de permis de bâtir pour encourager la construction de projets résidentiels en réponse à la crise du logement qui sévit partout au Canada, il nous semble essentiel de souligner l’importance de créer des projets privés qui contribuent d’un point de vue architectural et point de vue urbain,’ conclut le président de l’ACDF, Maxime-Alexis Frappier.



