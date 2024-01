l’architecte Victor Ortiz envisage une maison de style prairie pour la côte californienne

Victor Ortiz apporte le design brésilien à Los Angeles

Studio basé à New York Victor B.Ortiz Architecture a récemment dévoilé le design de ce soi-disant Californie Résidence. Destiné à être construit près de la côte pittoresque de Los Angeles, ce logement couvrira 850 mètres carrés, sa façade se reflétant dans une piscine de 90 mètres carrés. L’architecte brésilien a conçu la maison pour qu’elle prenne forme avec un programme organisé comprenant deux chambres, un salon et une salle à manger spacieux, un espace de bureau dédié, des cuisines sociales et de service, un spa, une salle de sport et un garage pour cinq voitures.

images © Victor B. Ortiz Architecture

une maison des prairies sur la côte

Le précédent de conception derrière la résidence californienne est la « maison des prairies » distinctive, que Victor B. Ortiz Architecture réinterprète pour son contexte côtier. L’évolution de la maison de style prairie aux États-Unis est communément attribuée à Frank Lloyd Wright, à travers ses maisons situées dans les vastes paysages plats à l’extérieur de Chicago. Víctor Ortiz a astucieusement intégré la disposition basse et allongée du style pour maximiser la vue sur l’océan et l’horizon lointain. La conception brouille les frontières entre les intérieurs et le jardin environnant, étendant les espaces de vie vers l’extérieur avec un aménagement paysager intérieur et des murs de verre pleine hauteur.



Victor Ortiz Architecture révèle la California Residence, une maison et une piscine près de la côte de Los Angeles

une architecture en bois pour un esprit durable

L’architecte Victor Ortiz note que l’objectif du projet est de créer un lien avec le paysage côtier de Californie avec cette résidence de style prairie. Une caractéristique déterminante du bâtiment est son engagement envers des pratiques de conception durables. La maison entière sera construite avec une structure en bois, mettant l’accent sur la conscience environnementale grâce à sa matérialité renouvelable. Une attention particulière a notamment été accordée aux détails des colonnes et des poutres, mettant en valeur à la fois la fonctionnalité et l’attrait visuel. Cette approche durable s’aligne sur les tendances du design moderne tout en reflétant un effort consciencieux pour minimiser l’empreinte environnementale de la résidence.



le design réinterprète la maison allongée de style prairie pour maximiser les vues vers l’horizon



la structure en bois durable présente des détails réfléchis des colonnes et des poutres



les jardins intérieurs améliorent l’intérieur en tant que célébration des paysages jardinés au-delà

les intérieurs sont étendus vers le paysage avec des jardins intérieurs et de vastes murs de verre

informations sur le projet :

Titre du projet: Résidence californienne

architecture: Victor B. Ortiz | Architecture | @victorbortiz_architecture

emplacement: Los Angeles, Californie