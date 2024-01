L’architecte sud-coréen Minsuk Cho et Mass Studies concevront le pavillon Serpentine 2024 | Nouvelles

L’architecte sud-coréen Minsuk Cho a été annoncé comme concepteur de la commission 2024 du Pavillon Serpentine à Londres. Le fondateur de Mass Studies a présenté ce matin les premiers rendus de son design gagnant, avant l’ouverture de l’exposition en juin. L’entrée de son équipe apparaîtra comme un centre d’activité en forme d’étoile aux visiteurs, les incitant à découvrir une variété d’espaces communs qui, selon eux, sont le résultat d’une étude minutieuse de ses prédécesseurs passés.

Pour la 23e édition du Pavillon Serpentine, une constellation de structures plus petites se formera autour d’un espace vide central inspiré des caractéristiques vernaculaires de la cour Madang que l’on trouve dans les petites structures résidentielles à travers la Corée. Chacun de ces cinq espaces distincts aura un nom et une fonction programmatique tout en faisant office de « machines à contenu » et conçu pour être monté avec les espaces ouverts flexibles correspondants et le parc entourant le pavillon.

Pavillon Serpentine 2024 conçu par Minsuk Cho, Mass Studies. Rendu design, vue extérieure. Photo © Études de masse Avec l’aimable autorisation de : Serpentine

“Nous avons commencé par demander ce qui pouvait être découvert et ajouté au site Serpentine, qui a déjà exploré plus de 20 itérations au centre de la pelouse, à partir d’une liste de grands architectes et artistes”, a déclaré Cho lorsqu’on l’a interrogé sur l’approche de son équipe en matière de conception. la commission 2024. « Pour aborder ce nouveau chapitre différemment, au lieu de l’envisager comme une carte blanche, nous avons relevé le défi de considérer les nombreux éléments périphériques existants tout en explorant le centre comme un vide. Il commence également à aborder l’histoire du Pavillon Serpentine. En inversant le centre comme un vide, nous détournons notre attention architecturale du centre construit du passé, facilitant ainsi de nouvelles possibilités et de nouveaux récits.

Cho avait exercé à New York pour OMA et le cabinet alors connu sous le nom de Polshek and Partners (aujourd’hui Ennead) avant de retourner en Corée pour fonder Mass Studies en 2003. Depuis lors, plusieurs prix professionnels de premier plan et d’autres distinctions ont suivi, dont le prestigieux Lion d’Or. Prix ​​du meilleur pavillon national à la Biennale de Venise 2014. Son entreprise a récemment réalisé un projet d’agrandissement pour l’ambassade de France à Séoul et la rénovation du musée du thé Osulloc sur l’île de Jeju ces dernières années. Cho est également l’un des rares architectes et artistes coréens à avoir reçu la Médaille Hwagwan de l’Ordre du mérite culturel du gouvernement national.

Minsuk Cho. Image : © Mok Jungwook

“Nous sommes honorés de présenter la première structure de Minsuk Cho sur le sol britannique ici à Serpentine comme notre prochain pavillon d’architecture, qui ouvrira ses portes cet été”, ont finalement déclaré Bettina Korek et Hans Ulrich Obrist, directrice générale et directrice artistique de Serpentine, dans un aperçu. “Titré Vide archipélagiquele pavillon Cho est modulaire par nature, composé de structures individuelles qui remplissent des fonctions spécifiques, mais qui se réunissent également pour former une unité continue.

Le 23e pavillon fait suite à la contribution d’inspiration culinaire de l’architecte libano-française Lina Ghotmeh et sera ouvert au public du 7 juin au 27 octobre dans les jardins de Kensington à Londres.