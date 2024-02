L’architecte qui surveille la Darcelle XV Plaza depuis 30 ans conseille à Dan Ryan de rester simple

Tim Eddy bénéficie d’une vue plongeante sur la Darcelle XV Plaza depuis 30 ans.

«J’ai tout vu», dit-il.

Son cabinet, Hennebery Eddy Architects, possède des bureaux au deuxième étage du Pittock Block, juste à l’ouest de la place. Au fil des années, il a vu le bon (les gens déjeunant sous le soleil d’été), le mauvais (les exhalations de drogue dignes d’une cheminée) et le laid (les entrepreneurs du Bureau des transports de Portland arrachant des arbres matures pour remodeler la place).

Jeudi dernier, il a vu une excavatrice équipée d’une griffe mécanique déchirer la dalle de béton de la place comme un tyrannosaure déchirant sa proie. La dalle recouvrait un parking mal conçu sur le site – un élément qui disparaît dans le cadre du dernier plan visant à réparer la Darcelle XV Plaza, anciennement connue sous le nom de O’Bryant Square et (officieusement, à cause de la drogue) Needle Park et Paranoid Park.

Il n’est pas exagéré de dire que la place était l’une des propriétés les plus dévastées de Portland avant l’arrivée des excavateurs. Et aucune parcelle de la misère de Stumptown n’a de voisins aussi haut de gamme.

L’hôtel Benson se trouve juste au coin de la rue. Le tout nouveau bâtiment de 30 étages de Park Avenue West se trouve à deux pâtés de maisons au sud. Juste à côté du coin sud-ouest se trouve le bâtiment Block 216, d’une valeur de 600 millions de dollars, qui abrite des bureaux haut de gamme, des condominiums Ritz-Carlton Residence cotés à 2,8 millions de dollars (contre 3,1 millions de dollars) et un hôtel Ritz-Carlton avec des chambres à 420 dollars la nuit.

En juillet, un représentant du promoteur impétueux du bloc 216, Walt Bowen, a écrit une lettre expliquant au commissaire municipal Dan Ryan, responsable des parcs de la ville, ce que les investisseurs du bâtiment voulaient à Darcelle Plaza : une clôture autour et un parc pour chiens. – et ce qu’ils ne voulaient pas : des chariots de nourriture.

Lorsque Portland Parks & Recreation a dévoilé son plan le mois dernier, tous ces souhaits ont été exaucés, malgré une enquête menée auprès de quelque 400 personnes par le bureau des parcs, la Portland Parks Foundation et l’Université d’État de Portland, qui a montré un vaste appétit du public pour les chariots de nourriture – et aucun clôture.

Le plan, élaboré avec la coopération de Downtown Portland Clean & Safe, comprend de nombreux autres éléments : une scène, un voile d’ombrage et un lustre (en l’honneur de la drag queen de Portland, Darcelle XV, décédée en mars 2023 à l’âge de 92 ans. ). Budget total du projet : 7,2 millions de dollars.

Beaucoup de gens ont des problèmes avec ce plan, y compris Eddy. Il pense que Ryan, le décideur dans cette affaire, devrait abandonner le plan Clean & Safe et faire quelque chose de beaucoup plus simple : un espace essentiellement plat recouvert de granit décomposé (une sorte de gravier populaire dans les parcs parisiens), avec des arbres tout autour. Fournissez de l’électricité pour les événements (beaucoup, beaucoup d’événements !), éclairez-la bien et installez des toilettes Portland (l’une des dépendances high-tech de la ville).

C’est ça. Au lieu de dépenser de l’argent dans des structures comme une scène derrière laquelle les toxicomanes peuvent se cacher, il pense que la ville devrait utiliser son argent pour la programmation : pièces de théâtre, musique, marchés, etc. Et gardez-le à plat pour que les flics puissent voir à travers le parc depuis n’importe quel endroit donné et y conduire une voiture de patrouille, si cela est absolument nécessaire. Cette itération de Darcelle XV Plaza est censée être temporaire et durer jusqu’à 10 ans pour voir ce qui fonctionne. Ce seul fait plaide en faveur d’une sorte de table rase qui peut être n’importe quoi, dit Eddy.

« Combien de places européennes avez-vous visitées où il n’y avait absolument aucune fonctionnalité intégrée ? » demande Eddy. « Pas de scènes et des choses comme ça ? Ces espaces sont des ardoises ouvertes et vierges. Ils sont très flexibles et prennent vie comme mille choses différentes.

Eddy n’est pas un excentrique. C’est un architecte qui a passé près de huit ans à la Portland Design Commission, l’organisme citoyen qui conseille la ville sur les grands projets. La commission s’est prononcée sur le projet au début du mois et une majorité de ses membres avaient des problèmes avec la clôture. Ils pensaient que cela rendrait le parc inhospitalier. Eddy pense que cela ne fonctionnera pas à l’ère des coupe-boulons, des Sawzalls et des toxicomanes déterminés.

Le plan proposé pour Darcelle XV Plaza de Portland Parks & Recreation et Downtown Portland Clean & Safe (Parcs et loisirs de Portland)

Des mois d’études et des milliers de dollars ont été consacrés à la conception de Darcelle XV Plaza. La Portland Parks Foundation, un groupe privé de bienfaiteurs, a passé une grande partie de l’année dernière à travailler avec le bureau des parcs et le PSU pour déterminer quoi en faire. Après cette « réimagination », le bureau des parcs a sollicité l’intérêt de réparer le lieu. Deux groupes ont répondu : Friends of the Green Loop, une organisation à but non lucratif qui milite en faveur d’un couloir verdoyant et adapté aux vélos autour de la ville, et Downtown Portland Clean & Safe, une organisation à but non lucratif responsable du ramassage des déchets et de la sécurité dans 213 pâtés de maisons du centre-ville.

La principale différence : les Green Loopers recommandaient les chariots de nourriture, une méthode éprouvée pour « activer » les espaces urbains, tandis que Clean & Safe les excluait au profit d’événements, une autre stratégie. Green Loopers n’a pas recommandé de clôture. Clean & Safe l’a fait.

Le panel évaluant les propositions a donné une note plus élevée au plan des Amis de la Boucle Verte qu’à celui de Clean & Safe, selon une lettre du 31 janvier de Randy Gragg, ancien directeur de la fondation des parcs.

Mais le bureau des parcs a plutôt choisi le plan de Clean & Safe. Les critiques pensent que l’argent a parlé.

Bowen et le Ritz ont clairement exprimé leurs revendications. Dans un courriel envoyé l’été dernier à de nombreux responsables municipaux, récemment obtenu par WWle représentant de Bowen, Brian Owendoff, directeur général de BMO Commercial Real Estate, a déclaré que le désordre à Darcelle XV Plaza, alors entouré de maillons de chaîne, était mauvais pour les affaires.

« La plus grande question que me posent les acheteurs potentiels et les locataires de bureaux est la suivante : « Quand est-ce que O’Bryant Square rouvrira et que va-t-il être fait pour la refonte ? » », a écrit Owendoff le 31 août. « Comment dois-je répondre à cette question ? ce qui nuit à notre capacité de vente et de location ? »

La proposition de Clean & Safe offrait jusqu’à 400 000 $ de services en nature par an (y compris les agents de sécurité), et comme Bowen et le Ritz, elle ne voulait pas de chariots de nourriture. La raison de Bowen : ils seraient en concurrence avec Flock, le petit terrain de charrettes de nourriture situé au bas du bloc 216, destiné à remplacer le module hyperpopulaire qui fonctionnait autrefois au sud-ouest de la 10e avenue et à Alder Street avant d’être supplanté par la tour de Bowen.

Dans une lettre de juillet adressée au commissaire Ryan, Owendoff a déclaré sans détour que Bowen ne voulait pas de concurrence pour Flock (qui a obtenu un prêt de 3 millions de dollars de Prosper Portland, l’agence de développement économique de la ville, comme l’a rapporté pour la première fois le L’Oregonien). « Inonder le marché avec trop de vendeurs de nourriture ne profitera à personne », a-t-il écrit.

Steve Wytcherley, directeur des opérations chez Clean & Safe, affirme que son organisation a exclu les chariots de nourriture de sa proposition car elle n’exploite pas de pods. “Nous avons présenté une proposition qui correspond le mieux à notre mission”, explique Wytcherley. WW.

Cette mission rend encore plus confuse la situation. Downtown Clean & Safe, une organisation à but non lucratif étroitement affiliée à la Portland Metro Chamber, facture des frais annuels à chaque propriétaire immobilier dans les 213 blocs qu’elle dessert. L’argent, collecté par la ville, sert à financer le nettoyage, la sécurité, l’orientation des personnes vers les services de santé mentale et la « lutte contre les corbeaux ».

Ce modèle, appelé district de services améliorés, a longtemps fait l’objet de controverses (« Cleaning Bill », WW, 17 février 2021). Mais maintenant, Ryan est sur le point de confier à une organisation privée à but non lucratif, financée par une taxe municipale, la responsabilité d’une place publique – un nouveau niveau d’intérêts publics et privés étroitement liés.

CitycCommissaire Dan Ryan (au centre). (Brian Burk)

Au début, le bureau des parcs, Clean & Safe et Friends of the Green Loop prévoyaient de travailler ensemble. Ils ont fait circuler un protocole d’accord. Mais il n’a jamais été signé. Contacté pour commenter, le directeur exécutif de Green Loop, Keith Jones, a déclaré : « Après avoir soumis nos commentaires sur le protocole d’accord, tout est devenu silencieux à la radio et nous craignions que quelque chose ne se passe. »

Wytcherley de Clean & Safe a refusé de commenter la note.

Le bureau des parcs affirme que le plan de Clean & Safe était meilleur.

“Les deux propositions présentaient de nombreux attributs positifs”, a déclaré le porte-parole de Portland Parks & Recreation, Mark Ross, dans un e-mail. “Cependant, la proposition de Clean & Safe prévoyait un nombre plus élevé d’activations de l’espace, des services de meilleure qualité et une valeur publique globale élevée.”

Eddy, l’architecte, espère que Dan Ryan reconsidérera les éléments du plan Clean & Safe. Trois décennies passées à observer la place lui ont laissé des opinions bien arrêtées.

« Portland Parks et son commissaire devraient prendre du recul et reconsidérer leur décision », déclare Eddy. « Faites moins, dépensez moins. L’espace est clôturé depuis six ans et n’a absolument rien apporté. Cela n’a pas empêché les gens d’entrer. Cela n’a pas freiné les activités illicites. En fait, c’était parfois bien pire. Ici, moins c’est plus.