Le président élu Joe Biden a fait appel à Kurt Campbell, l’un des architectes de la stratégie américaine envers le Pacifique au cours de la dernière génération, pour un rôle étendu à la Maison Blanche qui reflète l’accent que Biden mettra sur la résolution des défis économiques, géopolitiques et sécuritaires posés par la Chine .

Campbell, le secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est dans l’administration Obama, détiendra le titre de coordonnateur indo-pacifique au Conseil de sécurité nationale, un portefeuille indiquant «que nous voyons cette région de manière holistique», un conseiller principal en sécurité nationale pour la transition a déclaré l’équipe au Daily Beast.

«Nous pensons qu’il s’agit d’une relation fondamentalement compétitive [with China], mais un qui sur certaines questions, il sera dans l’intérêt des États-Unis de travailler avec la Chine alors même que nous sommes en concurrence », a déclaré le conseiller. «La sélection de Kurt envoie un signal, car c’est un formidable pratiquant, sur l’importance stratégique accrue de la relation et le sérieux avec lequel nous allons prendre cette région.

Campbell a été à l’avant-garde des politiques américaines à l’égard de l’Asie au cours des 25 dernières années. Au Pentagone, sous l’administration Clinton, Campbell a dirigé le secrétaire adjoint à la Défense Joseph Nye, «Initiative Nye», renforçant les alliances américaines dans le Pacifique avant une explosion prévue de la richesse, du pouvoir, de l’influence et de l’ambition de la Chine. En tant que principal responsable asiatique de la secrétaire d’État d’alors Hillary Clinton, Campbell a aidé à concevoir le «Pivot vers l’Asie», un effort pour rééquilibrer l’attention géostratégique des États-Unis loin du Moyen-Orient pour des raisons similaires – et qui a donné des résultats mitigés.

Son approche a consisté à contrebalancer la Chine à travers un réseau de partenariats régionaux pour préserver l’avantage politique et militaire américain. Dans le livre 2016 de Campbell, Le pivot, il a critiqué «l’hypothèse erronée selon laquelle la bonne relation bilatérale est la clé de la bonne politique en Asie.» Mais une Chine beaucoup plus puissante – et une Amérique chancelante – affronte maintenant Campbell, tout ce qui soulève la question de savoir si l’avenir de la relation sera celui de la coopération, de la concurrence, de la confrontation – ou d’un mélange des trois.

Campbell est aussi familier dans les capitales asiatiques que dans les groupes de réflexion de Washington comme le Center for Strategic and International Studies et le Center for a New American Security, qu’il a cofondé. Il est actuellement président du groupe Asie, qui se décrit comme un «groupe de conseil stratégique et de gestion du capital spécialisé dans la dynamique région Asie-Pacifique».

«Kurt est largement reconnu comme le penseur le plus talentueux et le plus influent sur l’Asie au sein du Parti démocrate de la dernière génération», a déclaré Michael J. Green, qui était directeur principal du Conseil national de sécurité pour l’Asie à la Maison-Blanche de George W. Bush et qui a travaillé avec Campbell au Pentagone.

Au Pentagone et au Département d’État, a déclaré Green, Campbell «était le plus grand nom du gouvernement américain sur l’Asie, celui vers lequel tout le monde se tournait dans la région, le gars qui apportait une véritable énergie et un style, vraiment, pour s’engager plus profondément Asie. »

Le rôle de coordinateur est un renouveau d’une position qu’Obama a employée pour confier une large responsabilité à une seule personnalité habilitée à coordonner les politiques pour une région ou une question cruciale. Il siégera juste en dessous du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et du conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer, au-dessus de trois directeurs principaux du NSC qui répondront à Campbell. La transition de Biden a jusqu’à présent annoncé deux autres coordinateurs: Brett McGurk, coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et Shanthi Kalathil, coordinateur pour les droits de l’homme et la démocratie.

Le bilan de Campbell, qui remonte à l’Initiative Nye au Pentagone, garantit que beaucoup dans la région liront la nomination de Campbell comme un signal que la revitalisation des alliances du Pacifique est une priorité pour l’administration, a déclaré Green.

«Donc, le magasin d’Asie du NSC va être sous stéroïdes, il n’y a jamais rien eu de tel. C’est un signal fort de la Maison Blanche que l’administration Biden va mettre un accent énorme sur l’Asie et sur le problème de la Chine », a déclaré Green. «Beaucoup de gens qui voulaient cet emploi sont des experts chinois, qui ont fait valoir que« la Chine est un problème, je connais la Chine ». Mais ils ont choisi Kurt, je pense, parce qu’il a dit: « Je connais la Chine, mais plus important encore, je connais des alliés et des partenaires. » «

«Kurt est quelqu’un qui a une expérience et des relations profondes avec nos principaux alliés dans la région», a déclaré le conseiller principal en transition. «Nous avons dit dans d’autres contextes que nous jugeons le succès de notre politique étrangère en fonction de son impact sur les familles américaines qui travaillent, et c’est une région profondément liée à ces problèmes en raison des relations économiques avec les pays de l’Indo-Pacifique, et franchement , certains des problèmes et menaces de sécurité, principalement la Corée du Nord. »

