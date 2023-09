L’architecte paysagiste canadien Claude Cormier, concepteur d’espaces publics, est décédé à 63 ans

Claude Cormier, un célèbre architecte paysagiste canadien qui a contribué à la conception de certains des espaces publics les plus connus de Montréal et de Toronto, est décédé à 63 ans.

Son cabinet, Claude Cormier + Associés, a déclaré que Cormier est décédé aujourd’hui à Montréal des suites de complications du syndrome de Li-Fraumeni, une maladie génétique rare qui prédispose les porteurs à plusieurs cancers.

Son entreprise décrit Cormier comme la force créatrice derrière certains des espaces publics les plus joyeux et acclamés par la critique du Canada — y compris la fontaine pour chiens du parc Berczy à Toronto — et l’auvent de balles en plastique roses (plus tard multicolores) suspendues pendant des années au-dessus du quartier du Village de Montréal.

Son travail s’étendait des places très fréquentées telles que la Place d’Youville et le Square Dorchester à Montréal, aux parasols aux couleurs vives de la plage de la Tour de l’Horloge de la ville et de Sugar Beach à Toronto.

Un cerceau en acier suspendu de 30 mètres au centre-ville de Montréal appelé The Ring a été installé en 2022. (Soumis par JF Savaria)

Ses derniers grands projets étaient un cerceau en acier suspendu de 30 mètres au centre-ville de Montréal intitulé L’anneau (The Ring) et le Love Park en forme de cœur de Toronto, tous deux décrits comme des lettres d’amour aux villes préférées de Cormier.

Un auvent composé de boules de plastique multicolores a été accroché pendant des années au-dessus du quartier du Village à Montréal. (Raphaël Thibodeau)

La nécrologie indique qu’il laisse dans le deuil sa mère, sa sœur, son frère, ses nièces et son neveu, ainsi que de nombreux collègues et amis.